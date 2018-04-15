Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Барселоні сотні тисяч вийшли на мітинг проти ув'язнення каталонських лідерів

Неділя, 15 квітня 2018, 22:17

У Барселоні відбувся багатотисячний марш проти арешту 9 каталонських лідерів, яких звинувачують у підготовці "повстання".

Як повідомляє АFP,  учасники акції протесту пройшлися центральною вулицею з прапорами Каталонії, скандуючи "Свободу політв'язням".

Демонстрацію організували асоціація Omnium Cultural і Національні збори Каталонії (АНК), лідери яких - серед 9 заарештованих каталонських лідерів. Акцію також підтримали каталонські відділення двох найбільших профспілок Іспанії - CCOO і UGT (Comisiones Obreras та Unión General de Trabajadores).

Марш відбувся через 10 днів після рішення німецького суду, який звільнив екс-главу Каталонії Карлеса Пучдемона під заставу. Багато учасників акції скандували "Пучдемон - президент!".

Учасники маршу наголошують, що протестують мирно, демонструючи свою солідарність з ув'язненими каталонськими лідерами.

За даними муніципальної поліції, участь в марші взяли понад 300 тис. осіб. Разом з тим організатори заявляють про участь в марші не менше 750 тис. осіб. 

  

 
 
Twitter

Нагадаємо, екс-главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона затримали 25 березня на території Німеччини недалеко від кордону з Данією на підставі європейського ордера на арешт.

В Іспанії Пучдемону пред'явлено звинувачення в організації повстання і розтраті держкоштів, за першим звинуваченням йому загрожує до 30 років тюремного ув'язнення.

6 квітня Пучдемон вийшов на свободу з в'язниці в німецькому Ноймюнстері після того, як за нього внесли 75 тисяч євро застави.

Суд також виключив можливість видачі Пучдемона Іспанії за звинуваченням у заколоті. Суд вважає, що екстрадиція може відбутися лише за звинуваченням у розтраті державних коштів.

Українська правда
Теми: ІспаніяКаталонія мітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Іспанія
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Зеленський: Вірю, що скоро забезпечимо умови для повернення людей в Україну
Іспанія стала 21-ю країною, яка підтримала членство України в НАТО – Зеленський
Останні новини
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:50
Справа Сенниченка: НАБУ оголосило підозру віцепрезиденту "Укрнафти" Кудіну
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: