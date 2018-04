У Барселоні сотні тисяч вийшли на мітинг проти ув'язнення каталонських лідерів

У Барселоні відбувся багатотисячний марш проти арешту 9 каталонських лідерів, яких звинувачують у підготовці "повстання".

Як повідомляє АFP, учасники акції протесту пройшлися центральною вулицею з прапорами Каталонії, скандуючи "Свободу політв'язням".

Демонстрацію організували асоціація Omnium Cultural і Національні збори Каталонії (АНК), лідери яких - серед 9 заарештованих каталонських лідерів. Акцію також підтримали каталонські відділення двох найбільших профспілок Іспанії - CCOO і UGT (Comisiones Obreras та Unión General de Trabajadores).

Марш відбувся через 10 днів після рішення німецького суду, який звільнив екс-главу Каталонії Карлеса Пучдемона під заставу. Багато учасників акції скандували "Пучдемон - президент!".

Учасники маршу наголошують, що протестують мирно, демонструючи свою солідарність з ув'язненими каталонськими лідерами.

За даними муніципальної поліції, участь в марші взяли понад 300 тис. осіб. Разом з тим організатори заявляють про участь в марші не менше 750 тис. осіб.

Twitter

CATALONIA UPDATE |



Aerial images of the demonstration in #Barcelona for the freedom of political prisoners. pic.twitter.com/2F4DPnr0KM — Vocal Europe (@thevocaleurope) April 15, 2018

Massive demo in #Barcelona where people demand freedom to #Catalan political prisoners. pic.twitter.com/mDJsnmkuai — Ebubekir ISIK (@isik_ebubekir) April 15, 2018

🔴 CATALONIA |



Massive demostration right now in #Barcelona to demand the release of Catalan political prisoners. pic.twitter.com/I9joqCF3dD — Vocal Europe (@thevocaleurope) April 15, 2018