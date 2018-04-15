У Барселоні сотні тисяч вийшли на мітинг проти ув'язнення каталонських лідерів

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Неділя, 15 квітня 2018, 22:17

У Барселоні відбувся багатотисячний марш проти арешту 9 каталонських лідерів, яких звинувачують у підготовці "повстання".

Як повідомляє АFP,  учасники акції протесту пройшлися центральною вулицею з прапорами Каталонії, скандуючи "Свободу політв'язням".

Демонстрацію організували асоціація Omnium Cultural і Національні збори Каталонії (АНК), лідери яких - серед 9 заарештованих каталонських лідерів. Акцію також підтримали каталонські відділення двох найбільших профспілок Іспанії - CCOO і UGT (Comisiones Obreras та Unión General de Trabajadores).

Марш відбувся через 10 днів після рішення німецького суду, який звільнив екс-главу Каталонії Карлеса Пучдемона під заставу. Багато учасників акції скандували "Пучдемон - президент!".

Учасники маршу наголошують, що протестують мирно, демонструючи свою солідарність з ув'язненими каталонськими лідерами.

За даними муніципальної поліції, участь в марші взяли понад 300 тис. осіб. Разом з тим організатори заявляють про участь в марші не менше 750 тис. осіб. 

  

 
 
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Нагадаємо, екс-главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона затримали 25 березня на території Німеччини недалеко від кордону з Данією на підставі європейського ордера на арешт.

В Іспанії Пучдемону пред'явлено звинувачення в організації повстання і розтраті держкоштів, за першим звинуваченням йому загрожує до 30 років тюремного ув'язнення.

6 квітня Пучдемон вийшов на свободу з в'язниці в німецькому Ноймюнстері після того, як за нього внесли 75 тисяч євро застави.

Суд також виключив можливість видачі Пучдемона Іспанії за звинуваченням у заколоті. Суд вважає, що екстрадиція може відбутися лише за звинуваченням у розтраті державних коштів.

Українська правда
Теми: Іспанія Каталонія мітинги
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