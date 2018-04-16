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Минздрав проверит "Укрвакцину" после скандала с растратой 1,5 млн гривен

Понедельник, 16 апреля 2018, 20:07

Министерство здравоохранения проведет проверку в ГП "Укрвакцина" после того, как его директора обвинили в растрате 1,5 млн гривен.

Об этом говорится на странице Минздрава в Facebook.

"Минздрав образовал и утвердил состав комиссии для проведения проверки деятельности Государственного предприятия "Укрвакцина". Проверка продлится с 16 апреля до 18 мая 2018 года. О результатах Минздрав будет информировать общественность", - говорится в сообщении.

Кроме того, на время досудебного расследования в уголовном производстве с 13 апреля по 8 июня 2018 года Андрея Макаренко отстранили от должности генерального директора предприятия, а исполняющим обязанности гендиректора "Укрвакцины" назначено Владимира Шевченко.

13 апреля гендиректора "Укрвакцины" временно отстранили от должности и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.

11 апреля гендиректору государственного предприятия "Укрвакцина" сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупном размере.

Следствие установило, что руководитель госучреждения в течение 2012-2013 годов совершил растрату средств госпредприятия более чем на полтора миллиона гривен, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранному сопровождению грузов при перевозке вакцин и других медпрепаратов в Украине.

Однако следствие получило доказательства, что указанные услуги не только не предоставлялись, но и вообще эти частные компании не имели необходимых материальных и трудовых ресурсов для осуществления охраны.

Украинская правда
Темы: МинздравКиев
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