Холодницкий потролил Ляшко: Мне бы дом в Козине и везение в лотерее

Прокурор САП Назар Холодницкий вспомнил нардепу лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко его задекларированный выигрыш в лотерею и дом в Козине под Киевом.



Об этом он сказал, отвечая на вопрос Ляшко в Верховной Раде.



Лидера "радикалов" спросил, чего не хватает Холодницкому.



"Что вам не хватает для полного счастья? Звание генерала вы в 30 лет получили. Звание заслуженного юриста, не понятно за что, из рук президента Порошенко вы получили. Своих друзей-бизнесменов консультируете, предоставляете персональные консультации в своем кабинете. Что вам не хватает для полного счастья? ", - спросил он.



"Мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерею, Олег Валерьевич", - ответил Холодницкий.



Как известно, в октябре 2017 Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотереи общей суммой в 571,045 гривен.



В марте 2018 Соломенский райсуд Киева предоставил доступ детективам НАБУ к документам по всем выигрышам Ляшко.



В начале 2017 Ляшко купил дом и два земельных участка стоимостью 15 миллионов в пгт Козин Киевской области. Площадь дома, согласно декларации, 357 квадратных метров.



Указанная в декларации стоимость дома – 11 млн 188 тыс. грн.