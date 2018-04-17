В суд направят обвинения в отношении 3 лиц, которые помогли бежать беркутовцу

Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении трех лиц, среди которых и сотрудник Государственной пограничной службы, помощи бежать в Беларуси экс-беркутовцу, подозреваемому в избиении активистов во время событий на Майдане.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что 16 апреля департамент спецрасследований Генпрокуратуры завершил досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 332 УК Украины.

Сообщается, что три человека, среди которых и экс-сотрудник ГПС, в августе 2017 года переправили через украинскую границу в Беларусь милиционера столичного спецподразделения "Беркут", который разыскивается за совершение тяжких преступлений в отношении активистов ОО "Автомайдан" и других граждан в январе 2014 года в Киеве.

В дальнейшем он переехал в Российскую Федерацию.

В ГПУ отметили, что в ходе следствия наложен арест и изъято транспортное средство на котором экс-беркутовец был переправлен через государственную границу.

Сейчас стороне защиты открыт доступ к материалам и после ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами производства обвинительный акт будет направлен в суд.

Как сообщалось, экс-сотрудников "Беркута" обвиняют в расстреле 39 участников массовых протестов на киевском Майдане Независимости и ул. Институтской 20 февраля 2014 года.

В марте-апреле 2014 года правоохранители задержали, а суд арестовал экс-сотрудников "Беркута" Сергея Зинченко и Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в убийствах на Институтской. В сентябре 2014 г. Садовник был отпущен судом под домашний арест, а в октябре экс-командир роты "Беркута" сбежал.

В январе этого года издание "Зеркало недели" сообщило, что Москва через главарей ОРДЛО добивается освобождения в рамках минского процесса беркутовцев, осужденных за расстрел участников Революции достоинства, а также фигурантов дела "2 мая" в Одессе. Ранее издание сообщало, что российская сторона минимум дважды обращалась к Киеву с предложением обменять экс-беркутовцев Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

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