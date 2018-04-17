Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В суд направят обвинения в отношении 3 лиц, которые помогли бежать беркутовцу

Вторник, 17 апреля 2018, 17:24

Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении трех лиц, среди которых и сотрудник Государственной пограничной службы, помощи бежать в Беларуси экс-беркутовцу, подозреваемому в избиении активистов во время событий на Майдане.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что 16 апреля департамент спецрасследований Генпрокуратуры завершил досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 332 УК Украины.

Сообщается, что три человека, среди которых и экс-сотрудник ГПС, в августе 2017 года переправили через украинскую границу в Беларусь милиционера столичного спецподразделения "Беркут", который разыскивается за совершение тяжких преступлений в отношении активистов ОО "Автомайдан" и других граждан в январе 2014 года в Киеве.

В дальнейшем он переехал в Российскую Федерацию.

В ГПУ отметили, что в ходе следствия наложен арест и изъято транспортное средство на котором экс-беркутовец был переправлен через государственную границу.

Сейчас стороне защиты открыт доступ к материалам и после ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами производства обвинительный акт будет направлен в суд.

Как сообщалось, экс-сотрудников "Беркута" обвиняют в расстреле 39 участников массовых протестов на киевском Майдане Независимости и ул. Институтской 20 февраля 2014 года.

В марте-апреле 2014 года правоохранители задержали, а суд арестовал экс-сотрудников "Беркута" Сергея Зинченко и Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в убийствах на Институтской. В сентябре 2014 г. Садовник был отпущен судом под домашний арест, а в октябре экс-командир роты "Беркута" сбежал.

В январе этого года издание "Зеркало недели" сообщило, что Москва через главарей ОРДЛО добивается освобождения в рамках минского процесса беркутовцев, осужденных за расстрел участников Революции достоинства, а также фигурантов дела "2 мая" в Одессе. Ранее издание сообщало, что российская сторона минимум дважды обращалась к Киеву с предложением обменять экс-беркутовцев Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

Читайте также: Дело №1. Власть не способствует следствию по делу расстрела Небесной сотни

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГенпрокуратураБеркутсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: