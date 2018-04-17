До суду скерують обвинувачення на 3 осіб, що допомагали втекти беркутівцю

Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування щодо трьох осіб, серед яких і співробітник Державної прикордонної служби, які допомоги втекти до Білорусі екс-беркутівцю, підозрюваному у побитті активістів під час подій на Майдані.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Зазначається, що 16 квітня департамент спецрозслідувань Генпрокуратури завершив досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 332 КК України.

Повідомляється, що троє осіб, серед яких і екс-співробітник ДПС, у серпні 2017 року переправили через український кордон до Білорусі міліціонера столичного спецпідрозділу "Беркут", який розшукується за вчинення тяжких злочинів щодо активістів ГО "Автомайдан" та іншим громадян в січні 2014 року у Києві.

У подальшому він переїхав до Російської Федерації.

У ГПУ зазначили, що у ході слідства накладено арешт та вилучено транспортний засіб на якому екс-беркутівець був переправлений через державний кордон.

Наразі стороні захисту відкрито доступ до матеріалів і після ознайомлення підозрюваних та їх захисників з матеріалами провадження обвинувальний акт буде направлено до суду.

Як повідомлялося, екс-співробітників "Беркута" звинувачують у розстрілі 39 учасників масових протестів на київському Майдані Незалежності та вул. Інститутській 20 лютого 2014 року.

У березні-квітні 2014 року правоохоронці затримали, а суд заарештував екс-співробітників "Беркута" Сергія Зінченка і Павла Аброськіна і їх командира Дмитра Садовника за підозрою у вбивствах на Інститутській. У вересні 2014 р Садовник був відпущений судом під домашній арешт, а у жовтні екс-командир роти "Беркута" втік.

Згодом стало відомо, що РФ дала громадянство екс-командиру "Беркута" Дмитру Садовнику та 9 екс-бійцям спецроти, обвинуваченим у розстрілі 48 активістів Євромайдана на Інститутській в Києві в лютому 2014 року.

Разом з тим у Святошинському суді розглядається справа щодо колишніх співробітників "Беркута" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янишевського. Суд продовжив арешт Аброськіна, Зінченка, Маринченка, Тамтури і Янишевського до 17 березня.

У січні цього року видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Москва через ватажків ОРДЛО домагається звільнення в рамках мінського процесу беркутівців, засуджених за розстріл учасників Революції гідності, а також фігурантів справи "2 травня" в Одесі. Раніше видання повідомляло, що російська сторона щонайменше двічі зверталася до Києва з пропозицією обміняти екс-беркутівців Павла Аброськіна та Сергія Зінченка.

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