CNN опубликовало спутниковые снимки: ракеты достигли своих целей в Сирии

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Воскресенье, 15 апреля 2018, 12:06

Спутниковые снимки, предоставленные компаниями DigitalGlobe и Planet.com, подтверждают, что ракеты США, Великобритании и Франции нанесли серьезный ущерб объектам в Сирии 14 апреля.

Снимки опубликовало CNN, обратившееся к указанным компаниям после заявлений сирийского государственного телевидения, что ракеты в районе Хомса были перехвачены и не нанесли урона.

 
Цель 1 в районе Хомса
 

"Новые спутниковые снимки от DigitalGlobe показывают, что в Хомсе был нанесен значительный ущерб двум отдельным объектам", - пишет CNN, публикуя для сравнения фотографии от 13 и 14 апреля.

 
Цель 2 в районе Хомса
 

Кроме того, публикуются фотографии от Planet.com, показывающие, что здание научно-исследовательского центра на окраине Дамаска было разрушено до обломков.

Как сообщалось, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

 
Научно-исследовательский центр в Дамаске
 

Позже представители Пентагона сообщили, что объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.

Сирийское государственное агентство SANA заявило, что научно-исследовательский центр в Дамаске, пораженный ракетами коалиции в ночь на субботу, специализируется на онкологической медицине.

Украинская правда
Темы: Сирия
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