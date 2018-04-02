Парубий: Нужно немедленно отменить декларирование для общественных активистов

Глава Верховной Рады заявил, что в парламенте есть два новых законопроекта об отмене е-декларирования для общественных активистов, которые депутаты могут рассмотреть уже во вторник, 3 апреля.

Об этом он сказал во время заседания согласительного совета в понедельник.

"Напоминаю, что на прошлой неделе мы согласовали, что первыми вопросами повестки дня будут вопросы е-декларирования для общественных активистов и членов наблюдательных советов. Я собственно выступил с инициативой, чтобы эти вопросы стояли первыми в повестке дня этой недели", - сказал Парубий.

По его словам, законопроекты, которые были внесены на рассмотрение парламента ранее и которые рассматривали в прошлый четверг, уже потеряли свою актуальность и поэтому аппарат Верховной Рады наработал новый документ, который состоит из двух частей.

"Одна - это отмена е-декларирования для общественных активистов и для иностранцев, которые входят в наблюдательные советы. И второй момент, не менее важный - это декриминализация лиц, входящих в эту категорию", - сказал председатель ВР.

"Этот законопроект является выверенным и подготовленным. И сегодня я проводил совещание с председателями фракций. И я призвал их присоединиться к подписанию этого законопроекта и я прошу их присоединиться во время согласительного совета и надеюсь, что этот проект будет подписан руководителями фракций", - добавил он.

Парубий отметил, что у депутатов была предыдущая договоренность, чтобы антикоррупционный комитет собрался в понедельник и рассмотрел этот законопроект, а также проект закона, который в пятницу подала фракция "Батькивщина".

Он отметил, что если комитет рассмотрит его в понедельник, то во вторник, 3 апреля, депутаты смогут внести этот вопрос в повестку дня Рады.

"Итак подчеркиваю, что этот проект закона и отменяет е-декларирование и вводит декриминализацию для этой категории лиц, мной были определены - общественные антикоррупционные деятели и иностранцы, которые входят в наблюдательные советы", - сказал спикер парламента.

"Напомню, в пятницу документ был всем направлен и ваши аналитические группы могли его изучить. Надеюсь, что мы выйдем на положительное решение", - добавил Парубий.

Он отметил, что вопрос отмены е-декларирования важен, чтобы "снять внутреннее напряжение" и укрепить международные партнерские контакты.

Ранее сообщалось, что НАПК поддерживает отмену электронного декларирования для участников антикоррупционных общественных организаций.

Как сообщалось, 31 марта представитель Госдепартамента США Гезер Науерт заявила, что Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить требование о е-декларировании для активистов и членов неправительственных организаций.

Ранее послы стран "Большой семерки" призвали Верховную Раду отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний.

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с провалом в исполнении украинским руководством собственных обещаний.

Заявление появилось из-за того, что уже 1 апреля истечет срок подачи электронной деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции.

Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить это обязательство, но ничего не было сделано: президент Порошенко предложил проект закона, который был жестко раскритикован Венецианской комиссией, а Верховная рада не нашла голосов для отмены скандальных норм.

Как известно, 22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

Руководство "Центра противодействия коррупции" и привлеченные к работе общественной антикоррупционной организации эксперты подали электронные декларации за 2017 год, в которых среди прочего указаны коты, собаки и трехметровая "антикоррупционная задница".