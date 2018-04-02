Коалиция не пришла на комитет рассматривать отмену деклараций для ОО

Комитет Верхоинои Совета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не может начать работу из-за отсутствия кворума.



Об этом сообщили нардепы в эфире телеканала "112".



Комитет должен был начать заседание в 14.00, однако на него пришли только 6 из 24 нардепов.



"У нас кворум очень редко в последнее время появляется", - сказал нардеп Борислав Береза.



Также бывший глава комитета Егор Соболев заявил, что на заседание не пришли представители БПП, Народного фронта, Радикальной партии и "Оппоблока".



"Это те силы, которые ввели для общественных активистов требование (подавать электронные декларации - ред.)", - сказал он.



"Я уверен, что они, эти силы, разыгрывают фарс, когда говорят, что они хотят изменить закон. Я уверен, что они сейчас реализуют свое следующую действие, добиться амнистии своим коррупционным капиталам", - сказал он.



Как известно, в понедельник председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в парламенте есть два новых законопроекта об отмене е-декларирования для общественных активистов, депутаты могут рассмотреть уже во вторник, 3 апреля.



По его словам, законопроекты, которые были внесены на рассмотрение парламента ранее и которые рассматривали в прошлый четверг, уже потеряли свою актуальность и поэтому аппарат Верховной Рады наработал новый документ, который состоит из двух частей.

"Один - это отмена е-декларирования для общественных активистов и для иностранцев, которые входят в наблюдательные советы. И второй момент, не менее важный - это декриминализация лиц, входящих в эту категорию", - сказал председатель ВР.



Парубий отметил, что у депутатов была предыдущая договоренность, чтобы антикоррупционный комитет собрался в понедельник и рассмотрел этот законопроект, а также проект закона, который в пятницу подала фракция "Батькивщина".



Ранее сообщалось, что НАПК поддерживает отмену электронного декларирования для участников антикоррупционных общественных организаций.



Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с провалом в исполнении украинским руководством собственных обещаний.



Заявление появилось из-за того, что уже 1 апреля истечет срок представления электронной деклараций общественными активистами, работающих в сфере противодействия коррупции.



Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить это обязательство, но ничего не было сделано: президент Порошенко предложил проект закона, который был жестко раскритикован Венецианской комиссией, а Верховная Рада не нашла голосов для отмены скандальных норм.

22 марта 2018 Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, занимающихся антикоррупционной деятельностью.



Народные депутаты не проголосовали за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.



Руководство "Центра противодействия коррупции" и привлеченные к работе общественной антикоррупционной организации эксперты подали электронные декларации за 2017, в которых среди прочего задекларированные коты, собаки и трехметровая "антикоррупционная задница".