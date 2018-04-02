Князев поселился в "Фортеці", принадлежащей МВД

Глава Нацполиции Сергей Князев в конце 2017 года заключил договор об аренде квартиры в комплексе "Фортеця", который принадлежит Министерству внутренних дел.

Об этом говорится в его ежегодной декларации за 2017 год, зарегистрированной в Едином государственном реестре.

Согласно декларации, соглашение об аренде квартиры площадью 172,9 кв. м. (расположенной на территории Комплекса специальных объектов "Фортеця" МВД) заключен 29 декабря 2017 года. Условия аренды не указываются.

Ранее проект "Схемы" сообщал, что данный комплекс МВД расположен в Киеве на ул. Вышгородской (20 минут на авто до центра столицы). На территории комплекса, имеющем площадь 70 гектаров, расположились специальные объекты Министерства внутренних дел, в том числе и жилые дома.

Таким образом, в конце 2017 года Князев сменил место жительства. Как указано в его предыдущей годовой декларации за 2016 год, ранее он арендовал квартиру в Киеве площадью 75 кв. м., которая принадлежала жене депутата Киевского облсовета Леонида Глиняного - Лилии Штимерлинг.

Что касается недвижимости, находящейся в собственности Князева, то в течение 2017 года изменений не произошло.

Ему, как и прежде, принадлежат земельные участки в Житомирской области (1000 кв. м., год приобретения 2015) и Киево-Святошинском районе Киевской области (1000 кв. м., год приобретения 2013), квартира площадью 79,9 кв. м. в Броварах (год приобретения 2013) и 25% квартиры в Чабанах Киевской области (год приобретения 2009, другие доли принадлежат членам его семьи, общая площадь 87,5 кв. м.).

Основным источником доходов Князева в 2017 году была заработная плата в Национальной полиции. За год как председатель Национальной полиции он получил 1 577 497 грн. Для сравнения, в 2016 году он заработал на различных должностях в Нацполиции почти 440 тыс. грн. (в частности, получил 221 932 грн. вак руководитель департамента уголовного розыска национальной полиции и 214 258 грн. в ГУНП в Ровенской области).

Еще одним источником доходов Князева в 2017 году стали гонорары в Национальной академии внутренних дел. В 2017 году он зарегистрировал 49 005 грн. Для сравнения, в 2016 году преподавательская деятельность принесла ему 21 709 грн. Он также получил 1200 грн. социальных выплат и 1812 гривен бонусных выплат от Приватбанка.

Князев также задекларировал 1,25 миллиона гривен наличными. В 2016 году он декларировал наличными 900 тыс. грн.

Кроме того, на его банковском счете появились 204 тыс. грн., которые не были задекларированы ранее. Количество задекларированной иностранной валюты, которую он хранит наличными, не изменилось: 8 тыс. долларов и 8 тыс. евро.

В такие разделы декларации, как транспортные средства, иное движимое имущество, ценные бумаги и т.д. Князев не внес никаких данных (аналогичная ситуация была в прошлом году). Он также не имеет никаких финансовых обязательств.

"Украинская правда" обратилась к Князеву за комментарием.

Князев был назначен председателем Нацполиции в феврале 2017 года.

Ранее в 2016 году СМИ сообщали, что в комплексе "Фортеця" жил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Тогда директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщал, что комплекс "Фортеця" может использоваться как временный удаленный спецпункт управления МВД. Также его используют для временного проживания сотрудников.