В Нацполиции рассказали, сколько Князев платит за "Фортецю"

Глава Нацполиции Сергей Князев арендует у МВД ведомственное жилье Комплекса спецобъектов "Фортеця" на период исполнения обязанностей.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Стоимость аренды, указанная в договоре, составляет 25 гривен за квадратный метр", – пояснил пресс-секретарь.

По его словам, это ставка аренды, которая устанавливается и рассчитывается государством, в частности, профильными министерствами и ведомствами.

"На момент заключения договора аренды жилья, это помещение, площадью 172 кв. метра, было наименьшим из всех свободных для заселения", – отметил Тракало.

Он добавил, что кроме арендной платы Князев также оплачивает коммунальные услуги.

"В среднем за зиму глава Национальной полиции платил за коммуналку от 10 до 15 тысяч гривен в месяц", – уточнил Тракало.

Ранее стало известно, что Князев в конце 2017 года заключил договор об аренде квартиры в комплексе "Фортеця", который принадлежит МВД.