Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Нацполиции рассказали, сколько Князев платит за "Фортецю"

Понедельник, 2 апреля 2018, 17:47
В Нацполиции рассказали, сколько Князев платит за Фортецю

Глава Нацполиции Сергей Князев арендует у МВД ведомственное жилье Комплекса спецобъектов "Фортеця" на период исполнения обязанностей.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Стоимость аренды, указанная в договоре, составляет 25 гривен за квадратный метр", – пояснил пресс-секретарь.

По его словам, это ставка аренды, которая устанавливается и рассчитывается государством, в частности, профильными министерствами и ведомствами.

"На момент заключения договора аренды жилья, это помещение, площадью 172 кв. метра, было наименьшим из всех свободных для заселения", – отметил Тракало.

Он добавил, что кроме арендной платы Князев также оплачивает коммунальные услуги.

"В среднем за зиму глава Национальной полиции платил за коммуналку от 10 до 15 тысяч гривен в месяц", – уточнил Тракало.

Ранее стало известно, что Князев в конце 2017 года заключил договор об аренде квартиры в комплексе "Фортеця", который принадлежит МВД.

Оксана Коваленко, Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Князев Сергей
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Князев Сергей
FUCKс санкциям. Как Кличко, Коломойский и другие подсанкционного Фукса с юбилеем поздравляли
Военные экс-чиновники получили миллионы гривен при увольнении – Bihus.info
Князева оставили в МВД советником Авакова
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: