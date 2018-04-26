Матиос озвучил официальную статистику самоубийств среди военных АТО

Военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что по данным официальной статистики, с начала боевых действий на Донбассе совершили самоубийство не менее 554 военных.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли. При этом за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство (официальная статистика ЕРДР по состоянию на 01.04.2018)", - сообщил Матиос.

Военный прокурор добавил, что в текущем году Государственным бюджетом Украины на мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации участников АТО и их обеспечения санаторно-курортным лечением предусмотрено 109 млн. грн., но они не выполняются из-за отсутствия нормативных документов.

"Военные прокуроры установили, что централизованные мероприятия по психологической реабилитации участников АТО в Украине в 2018 году не осуществляются вообще, поскольку Министерство социальной политики Украины до настоящего времени то ли не смогло или не захотело принять ряд нормативных документов, без которых заключить договоры о предоставлении услуг по реабилитации участников АТО просто невозможно!", - написал Матиос.

Кроме того, по его словам, меры по психологической реабилитации не проводятся еще и из-за нехватки специалистов. Их, по данным прокурора, не многим более 300, чего не хватает для обеспечения помощью всех военных.

"Вот и получается, что деньги на государственных счетах лежат, а услуги по психологической реабилитации посттравматического расстройства военных и демобилизованных предоставляются исключительно по инициативе органов местного самоуправления, волонтерских организаций или во время пребывания военнослужащих на стационарном лечении в госпиталях", - заявил Матиос.

Ранее народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков заявил, что больше 1000 человек, принимавших участие в антитеррористической операции на востоке Украины, покончили с собой.

Как сообщалось, ранее руководитель Офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции Наталья Зарецкая заявляла, что сейчас в Украине не проводится психологическая реабилитация участников АТО.

22 марта Кабинет министров сообщил, что начал работу над созданием Министерства по делам ветеранов, этот процесс продлится месяц.

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