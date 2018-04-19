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Суд по Януковичу перешел к дебатам. Защита объявила протест

Четверг, 19 апреля 2018, 17:57
Суд по Януковичу перешел к дебатам. Защита объявила протест

Оболонский районный суд Киева, который рассматривает дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, перешел к стадии судебных прений.

Об этом объявил председательствующий судья Владислав Девятко на заседании в четверг и предоставил слово стороне обвинения.

Защита Януковича заявила, что это решение "не законное и принято под грубым политическим давлением".

Адвокаты заявили, что лишены клиентом возможности участвовать в дебатах до момента, когда будут заслушаны все свидетели и рассмотрены все материалы защиты.

По словам адвоката Виталия Сердюка, не допрошены еще более 10 свидетелей защиты.

В частности, на заседании в четверг суд отказался заслушать бывшего командующего внутренними войсками МВД Станислава Шуляк и экс-главу СБУ Александра Якименко, которые, по словам адвокатов, подтвердили свое пребывание в России и выразили желание дать показания путем видеосвязи.

Также Сердюк в который раз обвинил суд в "выполнении политического заказа" и стремлении "вынести окончательное решение до первомайских праздников". Адвокат также отметил, что ранее дебаты были перенесены на 24 и 25 апреля.

На это судья заверил, что понимает неготовность стороны защиты к дебатам на данный момент и заверил, что не будет давать слово адвокатам до 1 мая, а теперь слово имеет обвинение.

Сердюк перебил речь прокурора Руслана Кравченко и объявил, что в знак протеста адвокаты покидают зал судебного заседания, что и произошло.

Девятко остановил прокурора и объяснил, что, учитывая сложившиеся обстоятельства, объявляет перерыв в заседании до 10.00 3 мая.

На заседании в четверг суд заслушал свидетеля защиты экс-начальника Генштаба ВСУ и экс-командующего ВМС Юрия Ильина, который давал показания путем видеомоста из аннексированного Россией Крыма.

Валентина Романенко, УП
Темы: Януковичдело о госизмене
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