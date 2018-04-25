Доллары, патроны и наркотики: работника СБУ поймали на огромной взятке

24 апреля сотрудники Национального антикоррупционного бюро в Киеве задержали работника Службы безопасности Украины на взятке в 47,5 тысячи долларов.

Об этом на брифинге 25 апреля заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Вчера был задержан работник СБУ. Он работает в Главном управлении Киева и Киевской области", - сказал Сытник.

Он добавил, что это дело является продолжением "той операции, которая была сорвана сотрудниками департамента "К" (Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, - ред.) СБУ в декабре 2017 года".

"За что задержан работник СБУ? Он получил 47,5 тысячи долларов. Эти деньги он требовал от граждан, которые на основании фейковых документов получили документы, дающие право на проживание на территории Украины", - пояснил Сытник.

По словам директора НАБУ, этот сотрудник СБУ работал по поручению следователя в рамках уголовного производства по факту незаконной выдачи документов, дающих право на проживание на территории Украины.

"Но вместо того, чтобы выявлять этих лиц, несущих потенциальную террористическую и другую угрозу, вместо того, чтобы привлечь к ответственности работников миграционной службы, причастных к выдаче этих фейковых документов, лицо брало по 3 тысячи долларов с каждого лица, которое на основании фейковых документов проживает на территории Украины", - сказал Сытник.

Он добавил, что злоумышленника задержали во время второго транша взятки в 36 тысяч долларов.

"Во время задержания были обнаружены бокалы из-под шампанского, патроны и вещество, которое очень похоже на известное наркотическое вещество", - сказал Сытник.

Он добавил, что это задержание объяснило, почему "департамент "К" так хотел сорвать спецоперацию НАБУ по миграционной службе".

"Если кто-то думал, что второе подразделение детективов, где работают офицеры под прикрытием, было разгромлено – это не так. Оно продолжает работать. И вчерашнее задержание – это продолжение этой операции", - подытожил Сытник.

В СБУ сообщили, что всячески содействуют НАБУ в этом расследовании.

"Служба безопасности Украины предоставляет полное содействие НАБУ относительно пойманного на взятке сотрудника столичного Главка СБУ", - написала в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Она также добавила, что с июня 2015 года в СБУ начата работа "по очистке Службы от предателей и коррупционеров".

"За 3 года нами зарегистрировано 89 уголовных производств в отношении сотрудников Службы, 26 из них уже переданы в суд, по 21 есть приговоры", - подытожила Гитлянская.

29 ноября 2017 года Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС. Тогда же в конспиративных помещениях НАБУ прошли обыски.



30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы, а СБУ, ведя прослушку для бюро, "завербовала" Пимахову для давления на бюро.



После того Пимахова выступила с обличительным заявлением и заверила, что сама обратилась к правоохранителям, не зная, что Сергей Титенков – агент НАБУ.

Луценко назвал методы НАБУ недопустимыми, детективов НАБУ избранными без конкурса, а технику, которую они используют, – незаконной.

В НАБУ опровергли его слова.

После скандала вокруг НАБУ Пимахова ушла в отпуск, а позже уводилась с ГМС.

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