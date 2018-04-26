Националисты облили кефиром Витренко

Представители националистической организации "С14" под судом облили кефиром руководительницу Прогрессивной социалистической партии Наталью Витренко.

Видео организация выложила на странице Facebook.

"Коммунисты во главе с Витренко пришли судиться в Окружной админсуд. Им не нравится, что их "безнаказанно" кошмарят патриоты и не дают махать красными тряпками на девятомай", – написали в "С14".

Националисты добавили, что "за это получили приветик от С14".

На видео двое парней с закрытыми лицами подбежали к Витренко и людям, которые шли с ней, и облили их белой жидкостью, выкрикивая "Слава Украине", "Слава нации", "Не будет комунякам спокойствия на украинской земле".

В комментариях на своей странице Facebook один из координаторов организации Сергей Мазур отметил, что жидкость – это кефир.

Окружной административный суд Киева рассматривает иски Натальи Витренко и Владимира Марченко к Нацполиции за ее якобы противоправную бездеятельность 9 мая 2017.

Как отмечается на сайте партии, тогда "нацисты ломились в квартиры лидеров ПСПУ, заблокировав этим их участие в мирной акции "Никто не забыт, ничто не забыто".

9 мая 2017 года во время марша "Бессмертный полк" в центре Киева задержали двух человек, которые пытались развернуть баннер с георгиевскими лентами, и состоялись перепалки и столкновения между правоохранителями и представителями националистических организаций.

В 2016 году Витренко, приветствуя новоизбранного президента США Дональда Трампа, призвала его повлиять на "неонацистов" в Украине.

Кроме того, она вместе с Симоненко устраивала митинг, на котором лидер коммунистов называл АТО "гражданской войной", говорил о "политике на уничтожение Украины", которую якобы ведет новая власть, и настаивал, что "именно в союзе с Россией возможное будущее Украины" .

В 2017 году Печерский районный суд Киева признал Витренко виновной в совершении административного правонарушения по статье 212-15 КУоАП - нарушение установленного законом получения взносов политической партией.

В июне суд обязал конфисковать в партии Витренко 42,6 тыс. грн партийных взносов и уплатить 1,7 тыс. грн штрафа.

После анализа отчета "Прогрессивной социалистической партии Украины", сотрудники НАПК установили, что членские взносы и благотворительные пожертвования сдавали на партийных собраниях, которые проходили один раз в месяц. Впоследствии наличные вносили на банковский счет политической силы.

Таким образом на счет партии от доверенного лица партии Витренко в течение ноября-декабря 2016 года было сделано 6 платежей на 42,6 тыс. грн.