У омбудсмена говорят, что выдворенные грузины летели с делегацией МВД

Трое сторонников Михеила Саакашвили, которых в октябре выдворили в Грузию, вылетели из Украины служебным самолетом Нацгвардии, Службы безопасности и Министерства внутренних дел.

Об этом говорится в ответе представителя Уполномоченного ВР по правам человека адвокату Саакашвили Павлу Богомазову, которое он опубликовал в Facebook.

Речь идет о друге Саакашвили и добровольце Давиде Макишвили, бывших охраннике и водителе лидера партии "Рух новых сил" Георгие Рубашвили и Михеиле Абзианидзе.

"Все указанные граждане Грузии 21.10.2017 вылетели из Украины воздушным транспортом сообщения Киев – Тбилиси, бортовой номер UR84170", – отмечается в ответе.

В то же время, согласно информации Нацгвардии, самолет, совершавший этот рейс, обеспечивал визит делегации МВД в Тбилиси.

"Вышеуказанное воздушное судно предназначено для перевозки личного состава и грузов Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины", – сообщили у омбудсмена.

В ответе также говорится о том, что в октябре 2017 года на территории государства проводились "целевые профилактические мероприятия по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере".

Во время проведения этих мероприятий "сотрудниками Национальной полиции Украины... было обнаружено трое граждан Грузии: Макишвили Давид... Абзианидзе Михеил... Рубашвили Георгий".

Все они, по информации представителя омбудсмена, 21 октября с разницей в несколько часов последний раз пересекли границу Украины в аэропотру "Киев" с паспортами Грузии.

"Уполномоченным Верховной Рады по правам человека на данный момент приняты все меры в рамках производства по делу о нарушении прав и свобод Михеила Абзианидзе, Давида Макишвили и Георгия Рубашвили, поэтому оснований для дополнительного реагирования нет", – убеждают у омбудсмена.

21 октября друга Давида Макишвили, Георгия Рубашвили и Михэила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.

В СБУ позже заявили, что совместно с Нацполицией, ГМС и пограничной службой выдворили из Украины восемь граждан Грузии, а решение принято СБУ на основании соответствующих материалов ГМС и НПУ, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины.

22 ноября Печерский райсуд Киева удовлетворил жалобу нардепа Юрия Деревянко на бездействие Генпрокуратуры, которая не внесла в Единый реестр досудебных решений сведения об уголовном правонарушении в отношении похищения и депортации 21 октября трех грузин.