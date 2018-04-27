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В омбудсмена кажуть, що видворені грузини летіли з делегацією МВС

П'ятниця, 27 квітня 2018, 20:05

Троє прихильників Міхеіла Саакашвілі, яких в жовтні видворили до Грузії, вилетіли з України службовим літаком Нацгвардії, Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ.

Про це йдеться у відповіді представника Уповноваженого ВР з прав людини адвокату Саакашвілі Павлу Богомазову, яке він оприлюднив у Facebook.

Йдеться про друга Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, колишніх охоронця і водія лідера партії "Рух нових сил" Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе.

"Усі вказані громадяни Грузії 21.10.2017 вилетіли з України повітряним транспортом сполучення Київ – Тбілісі, бортовий номер UR84170", – зазначається у відповіді.

Водночас, згідно з інформацією Нацгвардії, літак, що здійснював цей рейс, забезпечував візит делегації МВС до Тбілісі.

"Вищевказане повітряне судно призначено для перевезення особового складу та вантажів Національної гвардії України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України", – повідомили в омбудсмена.

 
 
 

У відповіді також йдеться про те, що в жовтні 2017 року на території держави проводились "цільові профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері".

Під час проведення цих заходів "працівниками Національної поліції України… було виявлено трьох громадян Грузії: Макішвілі Давід… Абзіанідзе Міхеіл… Рубашвілі Георгій".

Всі вони, за інформацією представника омбудсмена, 21 жовтня останній раз перетнули кордон України в аеропотру "Київ" з паспортами Грузії та з різницею в кілька годин.

"Уповноваженим Верховної Ради з прав людини наразі вжито всіх заходів в межах провадження у справі про порушення прав і свобод Міхеіла Абзіанідзе, Давіда Макішвілі та Георгія Рубашвілі, тому підстав для додаткового реагування немає", – переконують в омбудсмена.

Водночас, у відповіді зазначено, що видворені грузини або їхні представники мають право звернутися за захистом своїх прав і свобод до суду.

21 жовтня 2017 року Давида Макішвілі, Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе схопили в Києві і видворили до Грузії.

В СБУ згодом заявили, що спільно з Нацполіцією, Державною міграційною та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії, а рішення ухвалено на підставі відповідних матеріалів ДМС і НПУ, які свідчать, що "діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України".  

22 листопала Печерський райсуд Києва задовольнив скаргу нардепа Юрія Дерев'янка на бездіяльність Генпрокуратури, яка не внесла до Єдиного реєстру досудових рішень відомості про кримінальне правопорушення стосовно викрадення та депортації трьох грузинів.

Українська правда
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