В РФ бряцают оружием в ответ на задержание Украиной российского судна

В России заявили, что после задержания украинскими пограничниками судна из оккупированного Крыма, готовы с помощью сил Черноморского флота и морской авиации обеспечить судоходство в Черном и акватории Азовского морей.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Так, источник издания заявил, что "агрессивные действия" украинских морских пограничников представляют опасность захвата российских судов и считают что есть угроза "государственного пиратства".

Отмечается, что в связи с этим командование Черноморского флота, включая морскую авиацию, "готово обеспечить безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

Как известно, 25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

Сообщалось, что 30 марта суд арестовал судно "Норд" под флагом РФ, которое задержали украинские пограничники.

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

В российском МИДе заявили, что, задержав судно "Норд" под флагом РФ, Украина уподобилась сомалийским пиратам.