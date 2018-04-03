Подследственность производства по Холодницкому изменили

Генеральный прокурор изменил подследственность по делу своего заместителя - руководителя САП Назара Холодницкого, процессуальное руководство осуществляет генеральная инспекция ГПУ.



Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель департамента по расследованию особо важных дел ГПУ Владимир Гуцуляк.



Он отметил, что ему известно только об одном деле, которое Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) расследует по нему.



"О трех производства, как об этом говорит он, мне не известно", – сказал Гуцуляк.



"Я знаю об одном. Оно зарегистрировано по моей инициативе после выхода сюжета по поводу моей жены. Оно было зарегистрировано за подследственностью и направлено в НАБУ. Там проводились следственные действия, и я давал показания", – рассказал он.



"Очевидно, что именно это производство вызывает у него какие-то соображения по поводу предвзятости работников нашего подразделения", – сказал Гуцуляк.



"Учитывая это, процессуальное руководство в уголовном производстве по Холодницкому недавно изменено, его осуществляют прокуроры генеральной инспекции. Это было решение генерального прокурора", – сказал он.



Гуцуляк также отметил: "Холодницкий во вторник на допросе общался со следователем из нашего департамента, но процессуальное руководство осуществляют прокуроры генинспекции, и именно они будут управлять всем следствием".



В то же время руководитель департамента по расследованию особо важных дел ГПУ отказался отвечать на вопрос, готовит ли Генпрокуратура подозрение Холодницкому.



"Это тайна досудебного расследования, ее преждевременно разглашать нельзя", – сказал Гуцуляк.



Как известно, ранее Холодницкий просил изменить подследственность уголовного производства, в рамках которого по нему проводили негласные следственные действия.



"Была попытка провести следственные действия - в виде отбора образцов голоса, но я считаю, что есть необъективное отношение, поскольку руководитель департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ", – заявил он.

"Мне не приходится рассчитывать на объективность следствия, поэтому я жду решения об изменении следователей и прокуроров департамента, который расследует это производство", – сказал руководитель САП.

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