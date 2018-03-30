Дело, в котором фигурирует Холодницкий, ГПУ расследует уже полгода

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры уже полгода расследует уголовное дело, в котором фигурирует руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.



Об этом сообщил "Укринформу" руководитель департамента Владимир Гуцуляк.



"Уголовное производство расследуется уже около полугода. И есть вопросы к Назару Ивановичу по отдельным сведениям, которые установлены в пределах следствия", – сказал он.



Гуцуляк уточнил, что уголовное производство было возбуждено "по сведениям, которые были установлены в ходе следствия департаментом по расследованию в сфере экономики Генпрокуратуры".



"Были обнаружены отдельные факты преступлений, но мы сейчас еще не можем утверждать, что он (Холодницкий - ред.) их совершил", – отметил чиновник.



Он добавил: "НАБУ к производству, которое расследуется в департаменте, отношения не имеет, но иногда мы даем им поручения на проведение определенных мер".



На уточняющий вопрос, по какой статье Уголовного кодекса расследуется дело, в котором фигурирует руководитель САП, Гуцуляк сказал, что "не имеет разрешения прокурора на разглашение этих сведений".



Ранее 30 марта ГПУ сообщила, что руководитель САП Назар Холодницкий не явился 30 марта на вызов следователя для предоставления образцов своего голоса.



В то же время сам Холодницкий сказал, что узнал о вызове на допрос из СМИ.



Руководитель САП отметил, что с понедельника сам свяжется с Генпрокуратурой для содействия в возможных следственных действиях, если такие должны проводиться, и в том числе предоставит образец голоса.

Также стало известно, что в рамках уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ, по добытым в ходе следствия фактам в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров за подписями генерального прокурора Юрия Луценко и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дисциплинарных проступков.



Как известно, в марте выяснилось в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".