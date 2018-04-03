Тука объясняет, почему не начались выплаты освобожденным из плена

1595 просмотров
Вторник, 3 апреля 2018, 15:00

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц до сих пор не получило списки освобожденных заложников, поэтому не может начать выплаты денежной помощи.

Об этом заявил заместитель министра Георгий Тука на заседании круглого стола "Насилие и пытки на оккупированном Донбассе: наказание неотвратимо" 3 апреля в Киеве, передает "Укринформ".

"В прошлый понедельник Служба Безопасности публично отчиталась, что в наше министерство передала список из 72 человек. На основании этого перечня граждан мы можем начать делать выплаты им. Но, на вчерашний вечер, до сих пор мы этот список не получили", – отметил Тука.

Как сообщалось, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко направила в Кабмин два запроса относительно невыполнения правительством его решения о предоставлении денежной помощи освобожденным из плена заложникам.

Как известно, 27 декабря 2017 года с оккупированной части Донбасса были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. В ОРДЛО украинская сторона передала 233 человека.

Это был самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

В конце января 2018 года СМИ сообщали, что через месяц после освобождения из плена боевиков "ДНР" и "ЛНР" люди все еще не восстановили свои документы и не получили компенсации от Украины.

31 января Кабмин предусмотрел, что освобожденные из ОРДЛО заложники получат 100 тысяч гривен единоразовой помощи.

26 марта Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц призвало Службу безопасности Украины предоставлять списки освобожденных из плена боевиков украинцев частями для ускорения выплаты им помощи.

Темы: пленные заложники деньги Кабинет министров
powered by lun.ua
По теме
Освобожденные из плена украинцы до сих пор не получили помощь от государства 29 марта 2018, 13:59
СБУ попросят давать списки освобожденных из плена частями для выплат 26 марта 2018, 10:34
Суд продлил арест полковнику Безъязыкову, подозреваемому в шпионаже 24 марта 2018, 03:51
Все новости
Главные новости
Убийства на Майдане: Суд допросит экс-министра Захарченко
От Савченко ушел адвокат
Луценко пообещала новые проекты об отмене деклараций для ОО
В правительстве сказали, когда ждать повышения пенсионного возраста
Все новости
Музыка

В Киеве выступят Jamiroquai

здоровье

Как отказ от алкоголя и сигарет меняет жизнь