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Освобожденные из плена до сих пор не получили компенсации и документов

Среда, 31 января 2018, 09:23
Освобожденные из плена до сих пор не получили компенсации и документов

Через месяц после освобождения из плена боевиков "ДНР" и "ЛНР" люди все еще не восстановили свои документы и не получили компенсации от Украины.

Об этом сообщает BBC-Украина.

Среди гражданских, которых в конце декабря освободили из плена, 28 – жители неподконтрольных Киеву территорий, и 12 из них не имеют при себе документов, удостоверяющих личность.

25-летний Алексей Канарский рассказал, что сам он из Шахтерска, почти 3 года провел в плену "ДНР" – и теперь не может забрать свои документы, удалось получить только номер идентификационного кода. Также после обмена ему выдали справку СБУ о плене.

"Чтобы сделать паспорт, нужна справка переселенца. А чтобы сделать справку переселенца – нужен паспорт", – пояснил он.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука признал, что "первая проблема – это паспортизация".

"Мы нашли полное понимание в Государственной миграционной службе и начали работать в этом направлении, людям выдадут украинские паспорта общего образца", – заверил он и добавил, что на это нужны время и деньги.

Госпошлина – это несколько сотен гривен, эта сумма может быть проблемой для людей, которые вышли из плена и не имеют родственников вне оккупированных территорий.

Сразу после обмена в Министерстве социальной политики заявили, что планируют выплатить освобожденным одноразовую компенсацию – около 100 тысяч гривен.

ВВС Украина общалась с несколькими экс-пленными: фанатом "Зари" Владиславом Овчаренко, бойцом "Азова" Евгением Чуднецовим, Алексеем Канарским и жителем Бердянска Иваном Тиренко. Ни один из них еще не получил средств от государства. Они не знают, когда это произойдет и произойдет ли вообще.

Тука пояснил, что компенсации еще должны пройти все согласования в правительстве. "Со стороны госучреждений мы не сможем решить эти проблемы в кратчайшие сроки, так как существуют определенные бюрократические проблемы, которые не позволяют это сделать быстро", – заявил он.

Чиновник добавил, что в бюджете выписали специальную программу помощи всем освобожденным из плена, в 2018 году на нее предусмотрено 96 млн грн.

Со своей стороны, руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая сказала, что освобождены могут обратиться в органы соцзащиты с просьбой оказать помощь в связи со сложными жизненными обстоятельствами.

У областных госадминистраций есть средства на такие выплаты, однако заявление можно оформить только при наличии документов.

Часть из экс-пленных решила после лечения вернуться в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей, где с жильем и работой могут помочь местные власти.

Те же, кто хочет остаться в Киеве, пока могут рассчитывать только на помощь волонтеров: они помогают снимать квартиры на несколько месяцев. Волонтеры же помогли с деньгами и самым необходимым в первые дни после обмена.

"Те 28 человек, которые жили на неконтролируемых территориях и получат справки вынужденных переселенцев, на общих основаниях имеют право получить жилье", – сказал Тука и добавил, что это будут общежития.

27 декабря 2017 года состоялся частичный пропорциональный обмен заключенных между боевиками Донбасса и украинской стороной. Украина забрала 73 человека (еще одна женщина решила остаться на оккупированной территории). В Киев освобожденных доставили двумя самолетами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: заложникипленныеденьгиТука
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