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Парубий пообещал разобраться с ситуацией вокруг Бубенчика

Среда, 4 апреля 2018, 10:30

Глава Верховной Рады Андрей Парубий призвал Генерального прокурора Юрия Луценко разобраться с ситуацией вокруг Ивана Бубенчика, которому было вручено подозрение об убийстве двух правоохранителей 20 февраля 2014 года.

Об этом он сказал в зале парламента в среду, 4 апреля.

"Вчера после нашей вечерней беседы о задержании Бубенчика, у меня был разговор с генпрокурором и мы договорились, что я от своего имени и имени парламента дам письменный запрос. К концу дня генеральный прокурор пообещал, что он в ситуации разберется и даст ответ по поводу тех событий, которые произошли вокруг Бубенчика", - сказал спикер ВР.

"Также хочу озвучить свою позицию. Для меня неприемлемо, когда прокурор в суде, представляющий прокуратуру, отмечает, что закон, который принят украинский парламент об амнистии, является ничтожным законом", - заявил Парубий.

По его словам, прокурор не должен давать политические оценки, а выполнять закон, который принимает высший законодательный орган - Верховный Рада Украины.

"А если он не способен выполнять закон, пусть идет в адвокаты и работает в частной практике, защищая тех, кого он считает необходимым", - добавил он.

Глава ВР отметил, что по этой ситуации должно быть отдельное расследование и специальная оценка подобных утверждений прокурора.

Парубий пообещал, проинформировать депутатов и глав фракций, как только получит ответ от Луценко, чтобы в дальнейшем вместе принять решение относительно дальнейших совместных действий.

Как сообщалось, ГПУ вручила подозрение Бубенчику, который рассказывал, как стрелял на Майдане

Как известно, в феврале Горбатюк сообщил, что в рамках дела об убийствах правоохранителей на Майдане в начале 2014 года объявлено о подозрении одному протестующих.

В 2016 году в интервью "Украинской правде" Горбатюк комментировал рассказ Бубенчика о том, как он стрелял на Майдане.

"И Бубенчик не один такой – было еще два случая, когда опеределенные лица в соцсетях рассказывали о применения орудия. Мы проверяем эти заявления и лиц их делавших. Бубенчика хотели допросить, однако он отказался. Еще вызовем. При этом, когда мы вызвали ранее другого человека по поводу его рассказов о стрельбе, с ним пришла толпа людей, возмущенных "поведением" следствия", - рассказал он.

В феврале 2016 появилось интервью с участником евромайдана из Львова, бывшим военным Иваном бубенчиком. В интервью он рассказывал, что он якобы убил двух бойцов "Беркута" на Институтской 20 февраля 2014.

В так называемых делах Майдана наказание в настоящее время отбывает один человек.

В период с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, больше всего - 20 февраля.

По данным Генпрокуратуры, всего во время евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.

Подробнее о делах Мадан читайте в материале: Дела Майдана. Расследовать нельзя закрыть

Яна Миланова, УП
Темы: Верховная РадаПарубийГенпрокуратураЛуценкоМайдан
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