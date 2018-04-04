Луценко назначил своего заместителя главной по делу Бубенчика

Генпрокурор Юрий Луценко сменил группу прокуроров по делу майдановца Ивана Бубенчика, которого подозревают в убийстве двух правоохранителей 20 февраля 2014.

Об этом Луценко написал на своей странице Facebook.

"Считаю неправильным квалификацию действий участника Революции Достоинства И. Бубенчика, которую определили сотрудники Департамента спецрасследований С. Горбатюка. После совещания принял решение об изменении группы прокуроров по данному эпизоду расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская", - написал он.

"В течение дня жду от нее окончательного объективного решения о квалификации действий Ивана Бубенчика 18-20 февраля 2014 во время событий на Майдане Независимости, определение его статуса в производстве, а также пресечения, который можно применить к нему", - отметил он.

Как сообщалось, ГПУ вручила подозрение Бубенчику, который рассказывал, как стрелял на Майдане

Как известно, в феврале Горбатюк сообщил, что в рамках дела об убийствах правоохранителей на Майдане в начале 2014 года объявлено о подозрении одному протестующих.

В 2016 году в интервью "Украинской правде" Горбатюк комментировал рассказ Бубенчика о том, как он стрелял на Майдане.

"И Бубенчик не один такой – было еще два случая, когда опеределенные лица в соцсетях рассказывали о применения орудия. Мы проверяем эти заявления и лиц их делавших. Бубенчика хотели допросить, однако он отказался. Еще вызовем. При этом, когда мы вызвали ранее другого человека по поводу его рассказов о стрельбе, с ним пришла толпа людей, возмущенных "поведением" следствия", - рассказал он.

В феврале 2016 появилось интервью с участником евромайдана из Львова, бывшим военным Иваном бубенчиком. В интервью он рассказывал, что он якобы убил двух бойцов "Беркута" на Институтской 20 февраля 2014.

В так называемых делах Майдана наказание в настоящее время отбывает один человек.

В период с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, больше всего - 20 февраля.

По данным Генпрокуратуры, всего во время евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.

Подробнее о делах Мадан читайте в материале: Дела Майдана. Расследовать нельзя закрыть