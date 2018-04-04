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Дело MH17: Россию подловили на манипуляциях уликами

Среда, 4 апреля 2018, 12:02
Дело MH17: Россию подловили на манипуляциях уликами

Россия базирует свое утверждение, что ракета "Бук" сбила малайзийский Boeing не с оккупированной территории, на очевидной неточности показаний российского радара.

Об этом свидетельствует анализ двух независимых экспертов Объединенной команды по расследованию крушения рейса MH17, передает прокуратура Нидерландов.

Эксперты изучили снимки с радара, предоставленные Россией, и пришли к выводу, что отсутствие на них ракеты в момент крушения пассажирского лайнера еще не значит, что ее не могли запустить из оккупированного боевиками района Первомайского в Донецкой области.

Дело в том, говорится в отчете, что российский радар настроен на фиксацию гражданских воздушных судов, в то время как "Бук" летит с гораздо большей скоростью и "заметить" его радар попросту не мог.

Россия, в то же время, утверждает, что отсутствие ракеты на снимках якобы свидетельствует о том, что никакого пуска с оккупированной территории Донецкой области не было.

Кроме того, эксперты отмечают, что никаких других воздушных судов вблизи "Боинга" на снимках нет.

Как сообщалось, правительство Нидерландов готовит законодательное основание для судебного преследования любых подозреваемых в причастности к катастрофе малайзийского "Боинга".

17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - ​Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области - все 298 человек погибли.

Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки "Бук", привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает и заявляет, что ракету пустили украинские войска.

Перевел Евгений Кизилов, УП

Темы: MH17РосcиякриминалДонбасс
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