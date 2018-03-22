В Нидерландах готовят почву для вердикта по делу MH-17 - СМИ

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Четверг, 22 марта 2018, 01:37

Правительство Нидерландов готовит законодательное основание для судебного преследования любых подозреваемых в причастности к катастрофе малайзийского "Боинга".

Об этом сообщает Bloomberg.

"Министерство юстиции Нидерландов предоставит возможность допросов в суде, допрос подозреваемых может вестись с помощью видеоконференций, если не будет возможности доставить их в Гаагу", – говорится в сообщении.

Рассмотрением дела может заняться окружной суд Гааги. Процесс будет вестись на английском языке.

Как известно, 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - ​Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области - все 298 человек погибли.

Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки "Бук", привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.

По заключению Bellingcat, "Бук" перевозил отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский ("Хмурый").

Как сообщалось, в США несколько родственников погибших в крушении малайзийского "Боинга" под Донецком выиграли иск к Гиркину и получили право на 20 млн долларов компенсаций каждый.

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Темы: MH17 Донбасс Росcия
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