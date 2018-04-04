Суд отложил избрание Бубенчику меры пресечения

401 просмотр
Среда, 4 апреля 2018, 14:54

Печерский райсуд Киева перенес на 5 апреля избрание меры пресечения Ивану Бубенчику, подозреваемому в убийстве 2 правоохранителей во время Евромайдана.

Об этом "Украинской правде" сообщила его адвокат Леся Кляровськая.

"Суд перенес заседание на четверг, на 10:00 утра", - сказала она.

По ее словам, такое решение судья Вячеслав Пидпалый, обосновывая его тем, что загружен работой с другими делами.

Кляровськая также сообщила, что ранее защита подавала ходатайство об отводе судьи, однако его отклонили.

"Защита будет настаивать на освобождении подозреваемого, без избрания какой-либо меры пресечения", - сказала она.

Как известно, ГПУ вручила подозрение Бубенчику, который рассказывал, как стрелял на Майдане.

В феврале Горбатюк сообщил, что в рамках дела об убийствах правоохранителей на Майдане в начале 2014 года объявлено о подозрении одному протестующему.

В 2016 году в интервью "Украинской правде" Горбатюк комментировал рассказ Бубенчика о том, как он стрелял на Майдане.

"И Бубенчик не один такой - было еще два случая, когда конкретные лица в соцсетях рассказывали о применении оружия. Мы проверяем эти заявления и лиц, которые их делали. Бубенчика хотели допросить, однако он отказался. Еще вызовем. При этом, когда мы вызвали ранее другую человека по поводу его рассказов о стрельбе, с ним пришла толпа людей, возмущенных "поведением" следствия", - рассказал он.

В феврале 2016 появилось интервью с участником евромайдан из Львова, бывшим военным Иваном Бубенчиком. В интервью он рассказывал, что он якобы убил двух бойцов "Беркута" на Институтской 20 февраля 2014.

В так называемых делах Майдана наказание в настоящее время отбывает один человек.

В период с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, всего - 20 февраля.

По данным Генпрокуратуры, всего во время евромайдан пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.

Подробнее о делах Мадан читайте в материале: Дела Майдана. Расследовать нельзя закрыть  

Александр Шумилин, УП
Темы: Майдан Генпрокуратура суд
powered by lun.ua
По теме
Луценко назначил своего заместителя главной по делу Бубенчика 4 апреля 2018, 11:38
Парубий пообещал разобраться с ситуацией вокруг Бубенчика 4 апреля 2018, 10:30
Суд отложил избрание меры пресечения для Бубенчика 3 апреля 2018, 21:36
Все новости
Главные новости
Киев завершает отопительный сезон
Аваков не видит Порошенко единым кандидатом от коалиции
Холодницкий потролил Ляшко: Мне бы дом в Козине и везение в лотерее
Из-за квартиры Лещенко открыли производство – Холодницкий
Все новости
гид

В Киеве запустили мобильный гид по интересным местами города

психология

4 способа улучшить ваши отношения со смартфоном и семьей