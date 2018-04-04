Суд отложил избрание Бубенчику меры пресечения

Печерский райсуд Киева перенес на 5 апреля избрание меры пресечения Ивану Бубенчику, подозреваемому в убийстве 2 правоохранителей во время Евромайдана.



Об этом "Украинской правде" сообщила его адвокат Леся Кляровськая.



"Суд перенес заседание на четверг, на 10:00 утра", - сказала она.



По ее словам, такое решение судья Вячеслав Пидпалый, обосновывая его тем, что загружен работой с другими делами.



Кляровськая также сообщила, что ранее защита подавала ходатайство об отводе судьи, однако его отклонили.



"Защита будет настаивать на освобождении подозреваемого, без избрания какой-либо меры пресечения", - сказала она.



Как известно, ГПУ вручила подозрение Бубенчику, который рассказывал, как стрелял на Майдане.



В феврале Горбатюк сообщил, что в рамках дела об убийствах правоохранителей на Майдане в начале 2014 года объявлено о подозрении одному протестующему.



В 2016 году в интервью "Украинской правде" Горбатюк комментировал рассказ Бубенчика о том, как он стрелял на Майдане.



"И Бубенчик не один такой - было еще два случая, когда конкретные лица в соцсетях рассказывали о применении оружия. Мы проверяем эти заявления и лиц, которые их делали. Бубенчика хотели допросить, однако он отказался. Еще вызовем. При этом, когда мы вызвали ранее другую человека по поводу его рассказов о стрельбе, с ним пришла толпа людей, возмущенных "поведением" следствия", - рассказал он.



В феврале 2016 появилось интервью с участником евромайдан из Львова, бывшим военным Иваном Бубенчиком. В интервью он рассказывал, что он якобы убил двух бойцов "Беркута" на Институтской 20 февраля 2014.



В так называемых делах Майдана наказание в настоящее время отбывает один человек.



В период с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, всего - 20 февраля.



По данным Генпрокуратуры, всего во время евромайдан пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.



Подробнее о делах Мадан читайте в материале: Дела Майдана. Расследовать нельзя закрыть