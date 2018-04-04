Суд відклав обрання Бубенчику запобіжного заходу

Печерський райсуд Києва переніс на 5 квітня обрання запобіжного заходу Івану Бубенчику, підозрюваному у вбивстві 2 правоохоронців під час Євромайдану.

Про це "Українській правді" повідомила його адвокат Леся Кляровська.

"Суд переніс засідання на четвер, на 10 годину ранку", - сказала вона.

За її словами, таке рішення головуючий суддя В'ячеслав Підпалий, обґрунтовуючи його тим, що завантажений роботою з іншими справами.

Кляровська також повідомила, що раніше захист подавав клопотання про відвід судді, проте його відхилили.

"Захист буде наполягати звільненні підозрюваного, без обрання якого-небудь запобіжного заходу", - сказала вона.

Як відомо, ГПУ вручила підозру Бубенчику, який розповідав, як стріляв на Майдані.

У лютому Горбатюк повідомив, що в межах справи про вбивства правоохоронців на Майдані на початку 2014 року оголошено про підозру одному протестувальнику.

У 2016 році в інтерв'ю "Українській правді" Горбатюк коментував розповідь Бубенчика про те, як він стріляв на Майдані.

"І Бубенчик не один такий - було ще два випадки, коли конкретні особи в соцмережах розповідали про застосування зброї. Ми перевіряємо ці заяви і осіб їх робили. Бубенчика хотіли допитати, проте він відмовився. Ще викличемо. При цьому, коли ми викликали раніше іншу людини з приводу його розповідей про стрілянину, з ним прийшов натовп людей, обурених "поведінкою" слідства", - розповів він.

У лютому 2016 року з'явилося інтерв’ю з учасником Євромайдану зі Львова, колишнім військовим Іваном Бубенчиком. В інтерв’ю він розповідав, що він нібито вбив двох бійців "Беркуту" на Інститутській 20 лютого 2014 року.

У так званих справах Майдану покарання наразі відбуває одна людина.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.

Детальніше про справи Мадану читайте у матеріалі: Справи Майдану. Розслідувати не можна закрити