Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кононенко говорит, что не говорил о Савченко ни с Порошенко, ни с Яремой

Среда, 4 апреля 2018, 15:52

Первый заместитель главы парламентской фракции БПП Игорь Кононенко уверяет, что не говорил с президентом о судьбе руководителя Николаевской областной госадминистрации Алексея Савченко.

"Я не общался с президентом последних 10 дней, и точно не общался по этому вопросу", – сказал Кононенко журналисту "Украинской правды".

"Ярема меня не просил (вступиться за Савченко – ред.). С Яремой два дня назад виделся, потому что он мой заместитель в областной партийной организации, но мы обсуждали другие вопросы", – добавил депутат.

Кононенко отметил: "Я считаю, что Савченко сделал абсолютно правильно и как человек, и как человек, который принимал участие в боевых действиях, он сам обратился в администрацию. Я не знаю по формулировке, отпуск ли, но сейчас он не выполняет свои функции, ждет расследования".

"Если расследование докажет, что он виноват, – конечно, он должен за это отвечать", – сказал Кононенко.

"Мое видение, что этот вопрос некоторыми политическими силами поднимается искусственно. Просто используется для самопиара", – добавил он при этом.

В статье Алексея Братущака "Фатальные мечты о борте №1, или Убийственный пиар Савченко" на "Украинской правде" говорится, что нардеп Игорь Кононенко и экс-генпрокурор Виталий Ярема могли заступаться за Алексея Савченко, отставки которого требовали националисты.

Алексея Савченко с Виталием Яремой связывают давние отношения: оба они работали в столичной милиции в 1990-е годы, позже пересеклись в "Авант-банке".

Ярема стал заместителем Кононенко в киевской организации БПП "Солидарность". Ходят слухи, что именно Кононенко, который давно дружит с Петром Порошенко, заступается за Савченко.

По информации УП, приказ об увольнении руководителя области уже готов, но в Администрации президента об отставке пока якобы не думают.

Сейчас Савченко отстранен от должности на время расследования смерти экс-летчика Владислава Волошина, который несколько месяцев руководил Николаевским аэропортом. Савченко сам написал заявление, потому что противники предполагали, что он мог довести Волошина до самоубийства.

Алексей Братущак, Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Савченко АлексейКононенкоЯремаАдминистрация президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Савченко Алексей
Экс-руководителю Николаевского аэропорта дали 4 года условно за взятку
Порошенко по движимому имуществу уступил депутату от БПП
В деле Волошина допросили Савченко и ключевых свидетелей
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: