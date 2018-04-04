Кононенко говорит, что не говорил о Савченко ни с Порошенко, ни с Яремой

Первый заместитель главы парламентской фракции БПП Игорь Кононенко уверяет, что не говорил с президентом о судьбе руководителя Николаевской областной госадминистрации Алексея Савченко.



"Я не общался с президентом последних 10 дней, и точно не общался по этому вопросу", – сказал Кононенко журналисту "Украинской правды".



"Ярема меня не просил (вступиться за Савченко – ред.). С Яремой два дня назад виделся, потому что он мой заместитель в областной партийной организации, но мы обсуждали другие вопросы", – добавил депутат.



Кононенко отметил: "Я считаю, что Савченко сделал абсолютно правильно и как человек, и как человек, который принимал участие в боевых действиях, он сам обратился в администрацию. Я не знаю по формулировке, отпуск ли, но сейчас он не выполняет свои функции, ждет расследования".



"Если расследование докажет, что он виноват, – конечно, он должен за это отвечать", – сказал Кононенко.



"Мое видение, что этот вопрос некоторыми политическими силами поднимается искусственно. Просто используется для самопиара", – добавил он при этом.



В статье Алексея Братущака "Фатальные мечты о борте №1, или Убийственный пиар Савченко" на "Украинской правде" говорится, что нардеп Игорь Кононенко и экс-генпрокурор Виталий Ярема могли заступаться за Алексея Савченко, отставки которого требовали националисты.



Алексея Савченко с Виталием Яремой связывают давние отношения: оба они работали в столичной милиции в 1990-е годы, позже пересеклись в "Авант-банке".



Ярема стал заместителем Кононенко в киевской организации БПП "Солидарность". Ходят слухи, что именно Кононенко, который давно дружит с Петром Порошенко, заступается за Савченко.



По информации УП, приказ об увольнении руководителя области уже готов, но в Администрации президента об отставке пока якобы не думают.



Сейчас Савченко отстранен от должности на время расследования смерти экс-летчика Владислава Волошина, который несколько месяцев руководил Николаевским аэропортом. Савченко сам написал заявление, потому что противники предполагали, что он мог довести Волошина до самоубийства.