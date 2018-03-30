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Губернатор Савченко попросил отстранить его на время следствия

Пятница, 30 марта 2018, 14:00
Губернатор Савченко попросил отстранить его на время следствия

Глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко решил самоустраниться на время расследования смерти и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, который транслировал телеканал "112 Украина".

"18 марта произошло трагическое событие: погиб временно исполняющий обязанности руководителя международного аэропорта Владислав Волошин. По этому поводу достаточно раздается разного рода лозунгов. Чтобы избежать каких-либо спекуляций, я принял такое сознательное решение", – сказал Савченко.

Он уточнил, что попросил отстранить его на все время следствия.

"Я написал заявление сегодня и зарегистрировал его. Его не могли не принять (в АП – ред.)", – сказал руководитель области.

 

Советник главы ОГА накануне говорил, что Савченко находится на больничном и не появится на работе две-три недели: "Это так", – подтвердил чиновник.

"Я больше скажу. Я с 5 марта отсутствовал в Николаевской области. В связи с этими событиями я прервал пребывание за рубежом, приехал. Сегодня надеюсь, что у меня будет возможность завершить те вещи, которыми я занимался", – сказал Савченко.

Он надеется, что первый заместитель будет выполнять пока обязанности руководителя области.

Савченко также подчеркнул: "Любые инсинуации я отвергаю... Я надеюсь, что летом мы таки откроем Николаевский аэропорт".

Позже спикер Администрации президента Андрей Жигулин подтвердил "Украинской правде", что Алексей Савченко отстранен.

Как известно, 29 марта Николаевский областной совет решил заслушать отчет Алексея Савченко на внеочередной сессии до середины апреля, а уже после того принимать решение о его отставке.

Националисты требовали отставки Савченко или хотя бы отстранения, подозревая его в доведении до самоубийства бывшего летчика Волошина, который принимал участие в АТО.

До этого они требовали отставки Савченко на митингах в Николаеве и Киеве.

Следствие изучает версию доведения Волошина до самоубийства властью области, но сомневается в ней. В деле о тендерах для ремонта аэропорта, которое якобы могло обеспокоить Волошина, его даже не допрашивали.

Алексей Савченко свою причастность к смерти Волошина отрицал.

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: Савченко АлексейНиколаевская область
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