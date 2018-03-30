Губернатор Савченко попросил отстранить его на время следствия

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Пятница, 30 марта 2018, 14:00

Глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко решил самоустраниться на время расследования смерти и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, который транслировал телеканал "112 Украина".

"18 марта произошло трагическое событие: погиб временно исполняющий обязанности руководителя международного аэропорта Владислав Волошин. По этому поводу достаточно раздается разного рода лозунгов. Чтобы избежать каких-либо спекуляций, я принял такое сознательное решение", – сказал Савченко.

Он уточнил, что попросил отстранить его на все время следствия.

"Я написал заявление сегодня и зарегистрировал его. Его не могли не принять (в АП – ред.)", – сказал руководитель области.

 

Советник главы ОГА накануне говорил, что Савченко находится на больничном и не появится на работе две-три недели: "Это так", – подтвердил чиновник.

"Я больше скажу. Я с 5 марта отсутствовал в Николаевской области. В связи с этими событиями я прервал пребывание за рубежом, приехал. Сегодня надеюсь, что у меня будет возможность завершить те вещи, которыми я занимался", – сказал Савченко.

Он надеется, что первый заместитель будет выполнять пока обязанности руководителя области.

Савченко также подчеркнул: "Любые инсинуации я отвергаю... Я надеюсь, что летом мы таки откроем Николаевский аэропорт".

Алена Рощенко, УП
Темы: Савченко Алексей Николаевская область
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