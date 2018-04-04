Нардепом от БПП зарегистрировали известного соратника Ющенко

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом от партии Блок Петра Порошенко Романа Зварича, который был соратником президента Виктора Ющенко.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Зварича Р.М.", - рассказывают там.

Отмечается, что новоизбранный депутат живет в Киеве, беспартийный, включен в избирательный список партии "БПП" под №82.

Зварич заходит в Раду на освободившееся место Валерия Пацкана, которого 15 марта избрали главой Счетной палаты.

Роман Зварич был министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко в 2005 году и Виктора Януковича - в 2006 по квоте партии "Наша Украина" Виктора Ющенко. При Тимошенко он оказался в центре скандала, поскольку выяснилось, что у него нет юридического образования.

Также Зварич был народным депутатом Верховной Рады 3-6 созывов, принимал активное участие в создании "оранжевой" правительственной коалиции.