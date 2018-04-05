В Москве вручили ноту протеста украинскому поверенному из-за ареста судна "Норд"

В Министерстве иностранных дел РФ вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи с задержанием судна "Норд" из аннексированного Крыма.

Об этом 4 апреля на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА "Новости".

"3 апреля в МИД России был приглашен временный поверенный в делах Украины в РФ.

Ему была вручена нота с решительным протестом в связи с неправомерным задержанием госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна "Норд", отконвоированием его в порт Бердянск и незаконным удержанием под стражей экипажа в составе 10 граждан России", - сказала Захарова.

По ее словам, Москва потребовала незамедлительного освобождения незаконно задержанных российских граждан, возврата судна "Норд" его законному владельцу" и недопущения "подобных провокаций в будущем".