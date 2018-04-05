В Москве вручили ноту протеста украинскому поверенному из-за ареста судна "Норд"

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Четверг, 5 апреля 2018, 01:38

В Министерстве иностранных дел РФ вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи с задержанием судна "Норд" из аннексированного Крыма.

Об этом 4 апреля на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА "Новости".

"3 апреля в МИД России был приглашен временный поверенный в делах Украины в РФ.

Ему была вручена нота с решительным протестом в связи с неправомерным задержанием госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна "Норд", отконвоированием его в порт Бердянск и незаконным удержанием под стражей экипажа в составе 10 граждан России", - сказала Захарова.

По ее словам, Москва потребовала незамедлительного освобождения незаконно задержанных российских граждан, возврата судна "Норд" его законному владельцу" и недопущения "подобных провокаций в будущем".

"В МИД РФ указали представителю Украины, что моряки находятся в нечеловеческих условиях, к ним не допускаются российские консульские сотрудники", - добавила она.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

Сообщалось, что 30 марта суд арестовал судно "Норд" под флагом РФ, которое задержали украинские пограничники.

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

В российском МИДе заявили, что, задержав судно "Норд" под флагом РФ, Украина уподобилась сомалийским пиратам.

Темы: Росcия Украина
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