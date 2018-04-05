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Полторак: Россия держит у границы Украины 77 тысяч бойцов и технику

Четверг, 5 апреля 2018, 12:11
Полторак: Россия держит у границы Украины 77 тысяч бойцов и технику

Министр обороны Степан Полторак заявляет, что Россия сосредоточила вблизи границы Украины 19 батальонных тактических групп и не прекратит вооруженную агрессию на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью изданию "Урядовий кур'єр".

"По нашим данным, Россия не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на востоке Украины. Об этом свидетельствует российское военное присутствие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и ведение боевых действий против Вооруженных сил Украины", – сказал министр.

"Только в прошлом году наши позиции на востоке враг обстрелял более 15 тысяч раз", – добавил он.

По убеждению Полторак, Москва не собирается выполнять минские соглашения и соглашаться на миротворческую миссию ООН, а пытается заморозить конфликт, надеясь на возвращение Украины в "русский мир" и отказ от евроатлантической интеграции.

"Они держатся (в ОРДЛО – ред.) на штыках двух армейских корпусов общей численностью почти 40 тысяч человек, которые являются неотъемлемой частью южного военного округа вооруженных сил России", – сказал Полторак.

"Мы знаем, что, кроме уже упомянутой группировки, оперативные планы противника содержат много вариантов ведения боевых действий на нашей территории. Россия использует Донбасс не только для подготовки военных, которые затем воюют в других горячих точках, в частности Сирии, но и как полигон боевого испытания военной техники", – заявил он.

Полторак считает вероятным перерастание конфликта в полномасштабную агрессию Кремля.

"Это правда, которая разрушает иллюзии об отказе России от оккупации части нашей территории и вывода ее войск в ближайшей перспективе", – сказал он.

"На нашей границе она сосредоточила 19 батальонных тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тысяч человек. В состав группировки входит около тысячи танков, 2,3 тысячи боевых машин, более 1,1 тысячи артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня", – заявил министр.

Алена Рощенко, УП
Темы: РосcияДонбассПолтораквойнаАТО
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