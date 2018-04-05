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Минюст признал незаконной смену власти в Коцюбинском

Четверг, 5 апреля 2018, 13:19

Министерство юстиции признало неправомерной регистрацию Николая Еременко в качестве и.о. председателя Коцюбинского поселкового совета и возобновило в должности избранную на выборах главу Ольгу Матюшину.

Об этом сообщает сайт Минюста.

По словам заместителя министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елены Сукмановой, жалобу Матюшиной о признании незаконной регистрации Николая Еременко в качестве и.о. председателя Коцюбинского рассматривали 3 апреля.

Заседание проходило при участии представителей обеих сторон, регистратора, депутатов поселкового совета, народных депутатов, местных жителей и представителей СМИ.

По результатам рассмотрения жалобы Комиссия пришла к выводу, что при осуществлении регистрационных действий регистратор нарушил нормы закона.

"Комиссией было подготовлено соответствующее заключение, на основании которого я подписала приказ об отмене обжалуемого регистрационного действия", - отметила Сукманова.

Ранее председатель Коцюбинского поселкового совета Ольга Матюшина заявила, что ее отстранили от должности после общественных слушаний о присоединении поселка к Киеву.

По ее словам, 7 марта "регистратор, не имея никаких оснований, заменил в реестре ее фамилию как поселкового головы на фамилию депутата поселкового совета Николая Еременко".

Матюшина подала по этому поводу жалобу в Министерство юстиции.

Темы: Киевская областьместная власть
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