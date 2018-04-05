Защита Януковича рассказала, где живут Азаров и другие

Основная часть свидетелей защиты Виктора Януковича по делу о государственной измене живут в Москве в Российской Федерации.

Об этом на заседании Оболонского суда 5 апреля заявил защитник Януковича Виталий Сердюк.

"Основная часть свидетелей, за исключением Клюева, живут на территории Российской Федерации, в городе Москва", - сказал он.

Адресов проживания свидетелей экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко, экс-командующего внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка, экс-министра обороны Павла Лебедева, экс-начальника Службы безопасности президента Украины УГО Константин Кобзаря и экс-сотрудника охраны президента Сергея Бернацкого защита не предоставила.

"Относительно адресов проживания, то было требование суда предоставить адрес для направления повестки", - попытался оправдаться Сердюк.

Однако судья Владислав Девятко отметил, что было требование суда предоставить именно те адреса, по которым свидетели проживают.

"Суд убеждал сторону защиты, что защита может предоставить эти адреса конфиденциально, без разглашения стороне обвинения. Но защита не предоставила", - сказал судья.

На это защитник Януковича сказал, что попытается выяснить адреса проживания у свидетелей.

В то же время Девятко напомнил, что на допрос свидетелей у защиты осталось только 4 дня.

"Поэтому суд остается на своей позиции, что мы допрашиваем – для обеспечения права на защиту Виктора Януковича – данных свидетелей путем видеоконференции. Однако, учитывая, что Янукович обвиняется в преступных действиях в пользу Российской Федерации, то мы их допрашиваем без привлечения компетентных органов Российской Федерации", - сказал судья.

Сердюк возражал против этого и просил предоставить возможность допрашивать свидетелей до 1 мая.

22 февраля защитники экс-президента Виктора Януковича попросили суд направить в Россию повестки для вызова на допрос Николая Азарова, Виталия Захарченко и других экс-чиновников, которые сбежали из Украины.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Рассмотрение дела о госизмене Януковича планировали завершить до 20 апреля.