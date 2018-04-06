В правительстве объяснили, зачем Украине соглашение о дружбе с РФ

Договор о дружбе и сотрудничестве с РФ до сих пор действует, потому что в нем Россия признает территориальную целостность Украины.

Такое пояснение озвучила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире "5 канала" в четверг вечером.

"Акт о дружбе и сотрудничестве до сих пор действует именно потому, что там Россия признает полностью нашу территориальную целостность, и Россия там обязывается не нападать на украинское государство. И поведение РФ в течение этих 4 лет - это прямое нарушение (договора – ред.)", - заявила она.

На вопрос ведущего, действительно ли Украина должна определиться до ноября, когда истекает срок действия этого соглашения, продлевать ли его, она ответила, что соответствующая дискуссия идет с начала агрессии РФ в Украине.

"Мы сейчас имеем базу, которую мы можем использовать в наших судебных исках против РФ, как раз ссылаясь, в частности, не только на нарушение международных многосторонних соглашений со стороны РФ, а непосредственное нарушение двустороннего соглашения - так называемого большого договора между Украиной и Россией", - сказала вице-премьер.

При этом она отметила, что, "очевидно, время его проходит", однако договор может быть автоматически обновлен, если стороны придут к такому согласию.

Политик также подчеркнула, что "здесь может быть серьезная игра РФ, и она тоже может манипулировать тем, как она ведет себя с точки зрения этого соглашения".

"Когда работала в парламенте, я предлагала упразднить отдельные статьи в этом соглашении, и это было возможно. Есть разные механизмы, есть разные способы, которыми можно действовать, и сейчас, очевидно, и наши дипломаты, и юристы, оценивают риски и возможности того, как именно можно будет действовать", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщалось, позиция МИД относительно договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ заключается в нецелесообразности продолжения такого договора.

МИД Украины подготовил предложения о выходе из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Российской Федерацией.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь МИД Марьяна Беца пояснила, что министерство подготовило предложения и анализ различных вариантов: возможной приостановки (полной или временной) действия и денонсации договора о дружбе с Российской Федерацией.



Беца отметила, что дальнейший анализ продолжается.

Интерфакс-Украина