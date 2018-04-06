Гройсман рассказал, что мешает достроить КПП на границе с ЕС

Премьер Владимир Гройсман заявил, что несмотря на наличие средств, в Украине пока не могут модернизировать шесть контрольно-пропускных пунктов на границе с Европейским Союзом, из-за юридических и исторических проблем.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству, в пятницу.

Перед этим депутат от фракции "Народный фронт" Михаил Хмель обратился к премьеру с просьбой взять под свой контроль выполнения соглашений софинансирования для модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе с ЕС и других проектов.

"Ранее был подписан договор между правительством Украины и Польши о предоставлении кредита связанной помощи. Сейчас истекает срок заключения прямых контрактов между польскими компаниями и украинскими учреждениями, а именно: "Укравтодором", Государственной фискальной и пограничной службами на выполнение работ", - сказал Хмель.

По его словам, ни одно из учреждений не уложилось в сроки подписания соглашений и контракт на грани срыва.

Гройсман ответил, что пограничная инфраструктура на самом деле нуждается в инвестициях.

"Могу вам сказать, что сегодня средства на достройку шести пропускных пунктов, которые находятся в разной степени готовности, есть. Но у нас есть очень много юридических проблем, которые мы не можем преодолеть, поскольку имеются задавленные историей проблемы. И мы не можем пока использовать ресурсы, ждем и ищем решение", - сказал премьер.

Он добавил, что ГФС и "Укравтодор" уже подписали соответствующие контракты и пообещал проконтролировать, чтобы пограничная служба сделала то же самое.

"Надо дать им энергию и ручку для подписания соглашений. Я найду эту возможность", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз официально сообщил, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины, причем часть средств Украина будет вынуждена вернуть.

Проект по модернизации шести украинских КПП на восточной границе ЕС был основан в 2014 году. Проект был направлен на содействие интеграции украинской экономики со странами своих соседей с ЕС путем построения или модернизации контрольных пунктов на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией.

Планировалось, что модернизация поможет сократить время пересечения границы и усовершенствует таможенные процедуры.

К концу 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя ЕС предоставлял финансирование на сумму 29,2 миллиона евро.