Гройсман заступился за Супрун: Может жить где угодно, а помогает Украине

Премьер-министр Владимир Гройсман выразил уважение по отношению к исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун за то, что она приехала помогать Украине.

Об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Народный депутат от группы "Воля народа" Сергей Шахов спросил премьера, почему до сих пор в Украине нет "украинского" министра здравоохранения, а вместо этого и.о. министра работает Ульяна Супрун, приехавшая в Украину из США.

"Она могла себе позволить жить в любой стране мира, ей достаточно ресурсов, но она приехала для того, чтобы помогать раненым на Майдане", - эмоционально ответил Гройсман.

Как сообщалось, в 2015 году урожденная американка Ульяна Супрун получила украинское гражданство.

3 апреля комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Председатель комитета Ольга Богомолец отмечает, что в проекте постановления в качестве причины указано "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности".

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и "Доступных лекарств" стало больше. Какие препараты добавили в список"

Евгений Кизилов, УП