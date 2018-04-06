НАПК завершило спецпроверку деклараций кандидатов в члены ЦИК Слипачук и Ефремовой

Национальное агентство по предупреждению коррупции закончило спецпроверку деклараций кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук и Ирины Ефремовой.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе НАПК.

"Спецпроверка деклараций Спипачук и Ефремовой завершена. Результаты проверки передаются или и уже переданы в Нацгосслужбу", - сказали в пресс-службе.

В то же время в нацагентстве отметили, что спецпроверку кандидатов в ЦИК проводит 9 органов, поэтому говорить о том, закончили ли проверки другие ведомства, они не могут.

Также в НАПК добавили, что чаще всего в декларациях находят определенные нарушения – существенные или не существенные. Прокомментировать, есть ли нарушения в декларациях Слипачук и Ефремовой в пресс-службе не смогли и посоветовали обратиться с запросом.

"Украинская правда" направила соответствующий запрос в НАПК.

В то же время, как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источники, в электронных декларациях Слипачук и Ефремовой обнаружили неточности, поэтому специальную проверку этих кандидатов в члены ЦИК еще не завершили.

"У Ефремовой и Слипачук нашли несоответствия в декларациях", - сказал собеседник агентства.

По его словам, депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Ирина Ефремова неправильно указала в декларации метраж квартиры (несоответствие составляет 2 кв. м) и паркоместа (несоответствие – 0,5 кв. м).

Также она не задекларировала дополнительное благо в размере 7,5 тысячи гривен.

"У Слипачук указанные суммы доходов не полностью отражаются в базах и реестрах", - сказал собеседник.

Теперь Ефремова и Слипачук должны предоставить объяснения по этому поводу.

2 апреля спикер Рады Андрей Парубий заявил, что 12 из 14 кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии прошли спецпроверку. Руководство ВР призвало ускорить спецпроверку кандидатов в члены ЦИК Ефремовой и Слипачук.

Срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек еще 1 июня 2014 года, а 3 февраля 2017 года истек строк полномочий и 13-го члена комиссии.



5 февраля 2018 года президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центризбиркома.



Это 14 человек: Алла Басалаева ("Видродження"), Наталья Бернацкая (Народный фронт), Михаил Вербенский (БПП), Андрей Евстигнеев ("Батькивщина"), Ирина Ефремова ("Народный фронт"), Ольга Желтова (БПП), Олег Конопольский (БПП), Светлана Кустовая (БПП), Ольга Лотюк (БПП), Виталий Плукар (БПП), Евгений Радченко ("Самопомич"), Татьяна Слипачук ("Воля народа"), Леонтий Шипилов (НФ), Татьяна Юзькова ("Радикальная партия Ляшко").



Президент учел кандидата от партии "Батькивщина", а вопрос о кандидатуре от фракции "Оппозиционный блок" решили согласовывать отдельно.

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