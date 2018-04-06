Прокуратура: Суд не отпускал задержанного капитана судна "Норд"

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Пятница, 6 апреля 2018, 13:31

Прокуратура Автономной Республики Крым заявляет, что Херсонский городской суд не отпускал из-под стражи задержанного капитана судна "Норд", поскольку такую меру последнему еще не избрана.

Опровержение информации опубликовано на сайте ГПУ.

"Разъясняем, что в соответствии с ч. 1 ст. 191 УПК Украины, задержанное на основании постановления следственного судьи, суда лицо не позднее тридцати шести часов с момента задержания должно быть освобождено или доставлено ​​к следственному судье суда, принявшего решение о разрешении на задержание", – говорится в сообщении.

Согласно ч. 1 ст. 186 УПК Украины, ходатайство о применении или изменении меры пресечения рассматривается следственным судьей, судом безотлагательно, но не позднее семидесяти двух часов с момента фактического задержания подозреваемого, отмечает ГПУ.

Правоохранители объясняют, что срок, отведенный для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения еще не закончился:

"Поскольку подозреваемый капитан судна" НОРД "фактически был задержан 04.04.2018 в 06 час. 51 мин., семидесяти двух часовой срок, отведенный для рассмотрения ходатайства заканчивается в 06 час. 51 мин. 07.04.2018", – говорится в сообщении.

Заседание же Херсонского городского суда назначено на 13 час. пятницы.

5 апреля телеканал "112 Украина" сообщил, что суд отпустил капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко, так как около 19 часов закончился срок, по которому его по закону могут держать под стражей с момента задержания.

Отмечалось, что его забрали в больницу, потому что он плохо себя чувствовал.

В общении с журналистами Горбенко отметил, что не признает себя виновным в статье, которую ему инкриминируют, и что он не собирается скрываться от следствия.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

Сообщалось, что 30 марта суд арестовал судно "Норд" под флагом РФ, которое задержали украинские пограничники.

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Украинская правда
Темы: суд Крым
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