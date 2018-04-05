Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд отпустил капитана судна "Норд"

Четверг, 5 апреля 2018, 23:16
Суд отпустил капитана судна Норд

Суд отпустил капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко.

Об этом сообщает телеканал "112".

"Владимира Горбенко отпустили из-за того, что около 19 часов закончился срок, по которому его по закону могут держать под стражей с момента задержания. Несколько часов решалось, состоится ли такое заседание, адвокаты все время настаивали на том, что Горбенко удерживают незаконно. В конце было принято решение его освободить", - сообщила корреспондент.

Его отвезли в больницу, потому что он себя плохо чувствует.

Завтра, 6 апреля, в 13.30 должно состояться очередное заседание по избрании ему меры пресечения.

В общении с журналистами Горбенко отметил, что не признает себя виновным в статье, которую ему инкриминируют, и что он не собирается скрываться от следствия.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

Сообщалось, что 30 марта суд арестовал судно "Норд" под флагом РФ, которое задержали украинские пограничники.

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

В российском МИДе заявили, что, задержав судно "Норд" под флагом РФ, Украина уподобилась сомалийским пиратам.

Позже в России заявили, что после задержания украинскими пограничниками судна с оккупированного Крыма, готовы с помощью сил Черноморского флота и морской авиации обеспечить судоходство в Черном и акватории Азовского морей.

Мария Думанская, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: судКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
суд
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
Все новости...
Реклама: