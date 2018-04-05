Суд отпустил капитана судна "Норд"

Суд отпустил капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко.

Об этом сообщает телеканал "112".

"Владимира Горбенко отпустили из-за того, что около 19 часов закончился срок, по которому его по закону могут держать под стражей с момента задержания. Несколько часов решалось, состоится ли такое заседание, адвокаты все время настаивали на том, что Горбенко удерживают незаконно. В конце было принято решение его освободить", - сообщила корреспондент.

Его отвезли в больницу, потому что он себя плохо чувствует.

Завтра, 6 апреля, в 13.30 должно состояться очередное заседание по избрании ему меры пресечения.

В общении с журналистами Горбенко отметил, что не признает себя виновным в статье, которую ему инкриминируют, и что он не собирается скрываться от следствия.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.



В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыма.



Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

Сообщалось, что 30 марта суд арестовал судно "Норд" под флагом РФ, которое задержали украинские пограничники.



2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".



В российском МИДе заявили, что, задержав судно "Норд" под флагом РФ, Украина уподобилась сомалийским пиратам.



Позже в России заявили, что после задержания украинскими пограничниками судна с оккупированного Крыма, готовы с помощью сил Черноморского флота и морской авиации обеспечить судоходство в Черном и акватории Азовского морей.