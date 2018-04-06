Украина введет такие же санкции против России, как и США
Украина планирует синхронизировать санкции против Российской Федерации с США.
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице президента Петра Порошенко.
"Ожидаю от Совета национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время комплексные предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов", – подчеркнул президент.
Глава государства также отметил, что надеется на ужесточение санкций против России Европейским союзом.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".
В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.
Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.
Как известно, в конце января Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в которой перечислены именаприближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.
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