Адвокаты внесли залог за капитана судна "Норд"

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Пятница, 6 апреля 2018, 19:51

Адвокаты внесли залог за задержанного капитана судна "Норд" Владимира Горбенко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя компании-владельца корабля керченского рыбколхоза имени Первого мая - Анну Шевелеву.

Она рассказала, что защитники Горбенко внесли за него залог. Однако из-за окончания рабочего дня, они не получили подтверждения поступления денег на счет.

"Горбенко в ИВС (изолятор временного содержания - УП) до получения подтверждения о приходе залога на счет. Отпустят, видимо, после выходных", - сказала представитель компании.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

Сообщалось, что 30 марта суд арестовал судно "Норд" под флагом РФ, которое задержали украинские пограничники.

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания подстражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч240 гривен.

Темы: суд Крым
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