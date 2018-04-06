Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокаты внесли залог за капитана судна "Норд"

Пятница, 6 апреля 2018, 19:51
Адвокаты внесли залог за капитана судна Норд
Радио Свобода

Адвокаты внесли залог за задержанного капитана судна "Норд" Владимира Горбенко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя компании-владельца корабля керченского рыбколхоза имени Первого мая - Анну Шевелеву.

Она рассказала, что защитники Горбенко внесли за него залог. Однако из-за окончания рабочего дня, они не получили подтверждения поступления денег на счет.

"Горбенко в ИВС (изолятор временного содержания - УП) до получения подтверждения о приходе залога на счет. Отпустят, видимо, после выходных", - сказала представитель компании.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

Сообщалось, что 30 марта суд арестовал судно "Норд" под флагом РФ, которое задержали украинские пограничники.

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания подстражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч240 гривен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
суд
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
05:31
Разрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: