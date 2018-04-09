СМИ обнародовали новые доказательства причастности военного РФ к катастрофе МH17

Журналистам удалось получить новые доказательства причастности российского военного Сергея Дубинский ( "Хмурый") к катастрофе МH17.

Об этом говорится в новом материале "Донбасс.Реалии".

"Международная следственная группа и украинские правоохранительные органы пока не называют имен людей, причастных к теракту против малайзийского "Боинга" рейса MH17 летом 2014 года.

В то же время, журналисты и международные исследовательские организации идентифицировали как минимум одного из фигурантов этого дела. Речь о российском военном Сергея Дубинском", - отмечается в расследовании.

"Радиоперехваты СБУ, видео очевидцев и выводы Международной следственной группы - все это помогло "Донбасс.Реалии" в точности воспроизвести маршрут российской зенитно-ракетной установки "Бук", - сообщают журналисты.

Собранные видеодоказательства позволяют утверждать, что комплекс перемещался по контролируемой боевиками территории в сторону поселка Первомайский, откуда и был произведен выстрел.

Сообщается, что в отчете следователей подробно представлены перехваты разговоров участников теракта.

Человек, который дает указания о транспортировке "Бука", на записях СБУ появляется под позывным "Хмурый". Одним из первых в своем расследовании его идентифицировал руководитель общественной организации "Европространство" Олег Батурин.

"Он был, фактически, одним из архитекторов управленческих военных органов в "ДНР". Затем на базе этих отделов, которые он создал, он сформировал так называемое Главное разведывательное управление "ДНР", которое сам и возглавил", - рассказал журналист.

Батурин выяснил, что настоящее имя "Хмурого" - Сергей Дубинский. Сначала советский, а затем и российский военный - полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба России.

Руководитель общественной организации "Европространство" добавил, что ему удалось получить документы, которые подтверждают - на Донбассе Дубинский оставался действующим российским военнослужащим.

"Об этом он указал сам в своем ходатайстве к Южному военному округу РФ о выдаче ему средств на приобретение жилья как военнослужащему.

Он в этом ходатайстве указал свой личный номер и период службы в вооруженных силах Советского Союза и Российской Федерации по декабрь 2014 года", - отметил журналист.

В ходе расследования Батурину также удалось узнать, что до войны Дубинский жил в Донецкой области в поселке Великая Новоселка.

"Донбасс.Реалии" пообщались с местными, которые рассказали, что лично знают "Хмурого".

Житель Великой Новоселки Александр Васильевич рассказал, что дружил с Дубинским с детства. Слышал об обвинениях в его адрес, но не верит, что тот участвовал в подготовке атаки на "Боинг".

"Очень хороший, нормальный парень. Я считаю, то, что о нем там говорят всякое, что он ракету привез ... Ну, кто пенсионеру доверит "Бук"?" - удивляется он.

В то же время, он подтвердил информацию о службе "Хмурого" в российской армии и уточнил, что Дубинский до Донбасса участвовал как минимум еще в трех военных конфликтах.

По словам местных, из Великой Новоселки Дубинский уехал еще задолго до начала войны на востоке Украины. Квартиру матери сменил на частный дом в соседнем поселке.

Последним местом жительства Сергея Дубинского в Украине стал двухэтажный дом в поселке Сторожевое.

Журналисты выяснили, что дом пустой - "на вид сразу заметно, что жилье давно заброшено".

Сосед по двору, который переехал в Сторожевое после начала боевых действий и бывших хозяев не застал, сообщил, что в Дубинского в Украине остался родной брат.

"А вот брат, Роман, он в Киеве и тоже какой-то военный. И через риелтора этот дом продает. Но Роман и Сергей якобы на этой почве политической, враги. Тот по Украине, а тот за "ДНР", - рассказал сосед .

Подчеркивается, что с момента атаки на МH17 Роман Дубинский, родной брат российского полковника, которого называют причастным к атаке, ни разу не давал интервью. Он впервые согласился на откровенный разговор с журналистами.

"Я могу рассказать вам все, о чем вы спросите. О моих взаимоотношениях я расскажу", - сказал Роман.

Он не скрывает, что его брат действительно был российским военным и воевал на стороне боевиков в 2014 году. Об этом "Хмурый" говорил ему лично.

"Он мне сам позвонил и сказал, что он "сейчас в ДНР". Я говорю,"а что ты там делаешь, смысл?" Я принципиально не понимаю. У меня другая позиция - полностью проукраинская", - заявил брат российского полковника.

Еще один диалог с братом у Романа был после того, как в СМИ появились сообщения, что "Хмурый" принимал участие в транспортировке "Бука".

"Когда я узнал об этом самолете, я ему тоже позвонил. У меня был его телефон, потом я его удалил. Я ему позвонил и спросил - кто это сделал? Он мне ответил, что это сделала украинская сторона. Вот таков был ответ.

Я говорю: тут и факты есть, и записи какие-то есть. Он сказал, что мы этого не делали, это "провокация", - сообщил Роман в интервью.

"Донбасс.Реалии" попросили прослушать запись перехватов СБУ, где, якобы, фигурирует Сергей Дубинский. Почти сразу родственник "Хмурого" дал утвердительный ответ.

"Похожий, да. То что я слышу - да, есть сходство, и очень сильное", - сказал он во время прослушивания записей.

Других подробностей о жизни "Хмурого" он рассказать не может из-за семейной ссоры. Из-за нее братья не общаются уже более десяти лет. А сам Роман уверяет, что уволился из армии еще в начале 90-х годов.

"Я не знаю, мне это было неинтересно. У нас мама болела очень серьезно раком. И у него было отношение к этому очень своеобразное. И я его в то время для себя вычеркнул", - утверждает брат российского военного.

В то же время, он подтвердил, что новый российский адрес брата, который появилась в прессе,соответствует действительности. Сергей Дубинский уехал из Донбасса в начале 2015 года и осел на хуторе Большой Лог Ростовской области.

"Донбасс.Реалии" нашли новый дом "Хмурого", ведь раньше он сам публиковал снимки дома в соцсетях. Но разговаривать с журналистами он отказался.

Роман Дубинский надеется, что расследование удастся довести до конца. Даже если результат укажет на его родного брата.

"Если это вы сбили самолет - вы должны понести за это наказание. И не будет другого варианта ни через пять, ни через десять, ни через двадцать лет. За триста убитых людей, виновные должны понести наказание", - убежден он.

17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - ​Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области - все 298 человек погибли.

Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки "Бук", привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.

По заключению Bellingcat, "Бук" перевозил отставной российский полковник Сергей Дубинский ("Хмурый").

Ранее в США несколько родственников погибших в крушении малайзийского "Боинга" под Донецком выиграли иск к Гиркину и получили право на 20 млн долларов компенсаций каждый.