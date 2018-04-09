СМИ обнародовали новые доказательства причастности военного РФ к катастрофе МH17

Журналистам удалось получить новые доказательства причастности российского военного Сергея Дубинский ( "Хмурый") к катастрофе МH17.

Об этом говорится в новом материале "Донбасс.Реалии".

"Международная следственная группа и украинские правоохранительные органы пока не называют имен людей, причастных к теракту против малайзийского "Боинга" рейса MH17 летом 2014 года.

В то же время, журналисты и международные исследовательские организации идентифицировали как минимум одного из фигурантов этого дела. Речь о российском военном Сергея Дубинском", - отмечается в расследовании.

"Радиоперехваты СБУ, видео очевидцев и выводы Международной следственной группы - все это помогло "Донбасс.Реалии" в точности воспроизвести маршрут российской зенитно-ракетной установки "Бук", - сообщают журналисты.

Собранные видеодоказательства позволяют утверждать, что комплекс перемещался по контролируемой боевиками территории в сторону поселка Первомайский, откуда и был произведен выстрел.

Сообщается, что в отчете следователей подробно представлены перехваты разговоров участников теракта.

Человек, который дает указания о транспортировке "Бука", на записях СБУ появляется под позывным "Хмурый". Одним из первых в своем расследовании его идентифицировал руководитель общественной организации "Европространство" Олег Батурин.

"Он был, фактически, одним из архитекторов управленческих военных органов в "ДНР". Затем на базе этих отделов, которые он создал, он сформировал так называемое Главное разведывательное управление "ДНР", которое сам и возглавил", - рассказал журналист.

Батурин выяснил, что настоящее имя "Хмурого" - Сергей Дубинский. Сначала советский, а затем и российский военный - полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба России.

Руководитель общественной организации "Европространство" добавил, что ему удалось получить документы, которые подтверждают - на Донбассе Дубинский оставался действующим российским военнослужащим.

"Об этом он указал сам в своем ходатайстве к Южному военному округу РФ о выдаче ему средств на приобретение жилья как военнослужащему.

Он в этом ходатайстве указал свой личный номер и период службы в вооруженных силах Советского Союза и Российской Федерации по декабрь 2014 года", - отметил журналист.

В ходе расследования Батурину также удалось узнать, что до войны Дубинский жил в Донецкой области в поселке Великая Новоселка.

"Донбасс.Реалии" пообщались с местными, которые рассказали, что лично знают "Хмурого".

Житель Великой Новоселки Александр Васильевич рассказал, что дружил с Дубинским с детства. Слышал об обвинениях в его адрес, но не верит, что тот участвовал в подготовке атаки на "Боинг".

"Очень хороший, нормальный парень. Я считаю, то, что о нем там говорят всякое, что он ракету привез ... Ну, кто пенсионеру доверит "Бук"?" - удивляется он.

В то же время, он подтвердил информацию о службе "Хмурого" в российской армии и уточнил, что Дубинский до Донбасса участвовал как минимум еще в трех военных конфликтах.

По словам местных, из Великой Новоселки Дубинский уехал еще задолго до начала войны на востоке Украины. Квартиру матери сменил на частный дом в соседнем поселке.

Последним местом жительства Сергея Дубинского в Украине стал двухэтажный дом в поселке Сторожевое.

Журналисты выяснили, что дом пустой - "на вид сразу заметно, что жилье давно заброшено".

Сосед по двору, который переехал в Сторожевое после начала боевых действий и бывших хозяев не застал, сообщил, что в Дубинского в Украине остался родной брат.

"А вот брат, Роман, он в Киеве и тоже какой-то военный. И через риелтора этот дом продает. Но Роман и Сергей якобы на этой почве политической, враги. Тот по Украине, а тот за "ДНР", - рассказал сосед .

Подчеркивается, что с момента атаки на МH17 Роман Дубинский, родной брат российского полковника, которого называют причастным к атаке, ни разу не давал интервью. Он впервые согласился на откровенный разговор с журналистами.

"Я могу рассказать вам все, о чем вы спросите. О моих взаимоотношениях я расскажу", - сказал Роман.

Он не скрывает, что его брат действительно был российским военным и воевал на стороне боевиков в 2014 году. Об этом "Хмурый" говорил ему лично.

"Он мне сам позвонил и сказал, что он "сейчас в ДНР". Я говорю,"а что ты там делаешь, смысл?" Я принципиально не понимаю. У меня другая позиция - полностью проукраинская", - заявил брат российского полковника.

Еще один диалог с братом у Романа был после того, как в СМИ появились сообщения, что "Хмурый" принимал участие в транспортировке "Бука".

"Когда я узнал об этом самолете, я ему тоже позвонил. У меня был его телефон, потом я его удалил. Я ему позвонил и спросил - кто это сделал? Он мне ответил, что это сделала украинская сторона. Вот таков был ответ.

Я говорю: тут и факты есть, и записи какие-то есть. Он сказал, что мы этого не делали, это "провокация", - сообщил Роман в интервью.

"Донбасс.Реалии" попросили прослушать запись перехватов СБУ, где, якобы, фигурирует Сергей Дубинский. Почти сразу родственник "Хмурого" дал утвердительный ответ.

"Похожий, да. То что я слышу - да, есть сходство, и очень сильное", - сказал он во время прослушивания записей.

Других подробностей о жизни "Хмурого" он рассказать не может из-за семейной ссоры. Из-за нее братья не общаются уже более десяти лет. А сам Роман уверяет, что уволился из армии еще в начале 90-х годов.

"Я не знаю, мне это было неинтересно. У нас мама болела очень серьезно раком. И у него было отношение к этому очень своеобразное. И я его в то время для себя вычеркнул", - утверждает брат российского военного.

В то же время, он подтвердил, что новый российский адрес брата, который появилась в прессе,соответствует действительности. Сергей Дубинский уехал из Донбасса в начале 2015 года и осел на хуторе Большой Лог Ростовской области.

"Донбасс.Реалии" нашли новый дом "Хмурого", ведь раньше он сам публиковал снимки дома в соцсетях. Но разговаривать с журналистами он отказался.

Роман Дубинский надеется, что расследование удастся довести до конца. Даже если результат укажет на его родного брата.

"Если это вы сбили самолет - вы должны понести за это наказание. И не будет другого варианта ни через пять, ни через десять, ни через двадцать лет. За триста убитых людей, виновные должны понести наказание", - убежден он.

17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - ​Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области - все 298 человек погибли.

Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки "Бук", привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.

По заключению Bellingcat, "Бук" перевозил отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский ("Хмурый").

Ранее в США несколько родственников погибших в крушении малайзийского "Боинга" под Донецком выиграли иск к Гиркину и получили право на 20 млн долларов компенсаций каждый.