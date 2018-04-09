В Сирии заявили о ракетном ударе по авиабазе. США отрицают причастность

Сирийские государственные СМИ сообщили о ракетной атаке на военный аэропорт в Сирии, в результате которой погибли или получили травмы несколько человек.

Как пишет ВВС, государственное информагентство "Сана" сообщило, что несколько ракет попали в авиабазу "Тиас", также известную как "T4", вблизи города Хомс в первые часы понедельника.

"Детали все еще появляются и непонятно, кто несет ответственность", - отмечает ВВС.

Государственное информационное агентство Сирии сначала назвало сообщение о ракетном ударе на аэродроме "Тиас" "вероятной атакой США", но позже удалило упоминание о Соединенных штатах.

В то же время США опровергло свою причастность к ракетному удару в Сирии.

"На этот раз Министерство обороны не проводит воздушных ударов в Сирии", - говорится в заявлении Пентагона.

"Однако мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживать дипломатические усилия для привлечения к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии и других местах", - добавили там.

Позже Сирийская мониторинговая группа заявила, что от ракетной атаки на авиабазу в центральной Сирии погибли 14 человек, включая иранцев, сообщает АР.

Председатель Сирийской мониторинговой группы по правам человека Рами Абдуррахман считает, что большинство погибших были или иранцами, или членами иранских групп.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, в ходе которой был использован токсичный газ.

BBC со ссылкой на спасателей сообщила о минимум 70 погибших.

В Госдепе США заявили, что контролируют сообщение и Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в Думе (Восточная Гута) бомбы с хлором не соответствуют действительности.

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным после химической атаки в Сирии и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.