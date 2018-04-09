В Сирии заявили о ракетном ударе по авиабазе. США отрицают причастность

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Понедельник, 9 апреля 2018, 09:01

Сирийские государственные СМИ сообщили о ракетной атаке на военный аэропорт в Сирии, в результате которой погибли или получили травмы несколько человек.

Как пишет ВВС, государственное информагентство "Сана" сообщило, что несколько ракет попали в авиабазу "Тиас", также известную как "T4", вблизи города Хомс в первые часы понедельника.

"Детали все еще появляются и непонятно, кто несет ответственность", - отмечает ВВС.

Государственное информационное агентство Сирии сначала назвало сообщение о ракетном ударе на аэродроме "Тиас" "вероятной атакой США", но позже удалило упоминание о Соединенных штатах.

В то же время США опровергло свою причастность к ракетному удару в Сирии.

"На этот раз Министерство обороны не проводит воздушных ударов в Сирии", - говорится в заявлении Пентагона.

"Однако мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживать дипломатические усилия для привлечения к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии и других местах", - добавили там.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, в ходе которой был использован токсичный газ.

BBC со ссылкой на спасателей сообщила о минимум 70 погибших.

В Госдепе США заявили, что контролируют сообщение и Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в Думе (Восточная Гута) бомбы с хлором не соответствуют действительности.

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным после химической атаки в Сирии и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

Украинская правда
Темы: Сирия США
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