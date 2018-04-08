Трамп о Сирии: Россия и Иран заплатят большую цену

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Воскресенье, 8 апреля 2018, 18:02

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным после химической атаки в Сирии и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

"Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку животного Асада. Они заплатят большую цену. Немедленно откройте территорию для медицинской помощи и проверки. Еще одна гуманитарная катастрофа безо всяких причин. Больные!", - написал он в Twitter.

Трамп констатировал, что в "бессмысленной" химической атаке в Сирии погибло много людей, в том числе женщин и детей.

"Место преступления заблокировано и окружено сирийской армией, что делает его полностью недоступным для внешнего мира", - добавил он.

"Если бы президент Обама перешел свою объявленную красную линию на песке, сирийская катастрофа уже давно закончилась бы! Животное Асад был бы историей!", - написал также он.

В ночь на воскресенье появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, в ходе которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли по меньшей мере 150 человек. Бочкова бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.

Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.

В Госдепе США заявили, что контролируют сообщение и Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в Думе (Восточная Гута) бомбы с хлором не соответствуют действительности.

Украинская правда
Темы: Трамп Росcия Сирия
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