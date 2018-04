Трамп о Сирии: Россия и Иран заплатят большую цену

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным после химической атаки в Сирии и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

"Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку животного Асада. Они заплатят большую цену. Немедленно откройте территорию для медицинской помощи и проверки. Еще одна гуманитарная катастрофа безо всяких причин. Больные!", - написал он в Twitter.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

....to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

Трамп констатировал, что в "бессмысленной" химической атаке в Сирии погибло много людей, в том числе женщин и детей.

"Место преступления заблокировано и окружено сирийской армией, что делает его полностью недоступным для внешнего мира", - добавил он.

"Если бы президент Обама перешел свою объявленную красную линию на песке, сирийская катастрофа уже давно закончилась бы! Животное Асад был бы историей!", - написал также он.

If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

В ночь на воскресенье появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, в ходе которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли по меньшей мере 150 человек. Бочкова бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.

Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.

В Госдепе США заявили, что контролируют сообщение и Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в Думе (Восточная Гута) бомбы с хлором не соответствуют действительности.