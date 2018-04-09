Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Нафтогаз" пойдет в европейские суды ради ареста активов "Газпрома" в Европе

Понедельник, 9 апреля 2018, 17:59
Нафтогаз пойдет в европейские суды ради ареста активов Газпрома в Европе

НАК "Нафтогаз Украины" планирует обратиться с исками в европейские суды, чтобы арестовать активы российской компании "Газпром", поскольку та не выполняет решение Стокгольмского арбитража.

Об этом в интервью агентству Reuters в Брюсселе заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, пишет DW.

"Нам понятно, что они этого не сделают (не выполнят решения арбитража. - ред.), поэтому мы начнем арестовывать газ и другие активы "Газпрома" в Европе, не в Украине. Мы пойдем в суды в Европе", - отметил Витренко.

Он добавил, что "Нафтогаз" не будет пытаться завладеть российским газом, который транспортируется по украинской газотранспортной системой (ГТС) европейским клиентам "Газпрома".

"Мы не хотим создавать никакой политической неоднозначности здесь, в ЕС, что Украина не является надежным транзитным государством", - подчеркнул Витренко.

Также он предположил, что "Газпром" может полностью прекратить транзит газа через Украину в 2020 году, перенаправив его по новым газопроводам. По мнению Витренко, "Путин хочет наказать Украину", а потому может прибегнуть к такому шагу.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. 

По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Позже стало известно, что "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Также стало известно, что Министерство юстиции Украины разработало план, с помощью которого планирует взыскать с российского Газпрома 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. 

В конце марта зампред правления Газпрома Александр Медведев заявил, что "Газпром" и "Нафтогаз Украины" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

В Нафтогазе заявили, что "Газпром" продолжает отказываться от выполнения окончательных и обязывающих решения арбитров в двух коммерческих спорах с "Нафтогазом" и предложил внести изменения в контракты или разорвать их - и таким образом отменить решение трибунала.

Подробнее о сути и результатах спора между компаниями читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом

Темы: НефтегазГазпромсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Нефтегаз
Реструктуризация дефолтных еврооблигаций "Нафтогаза" вышла на финишную прямую
Еще три облгаза Фирташа присоединили к Группе Нафтогаз
Кабмин одобрил условия реструктуризации дефолтных еврооблигаций "Нафтогаза"
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: