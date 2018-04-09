"Нафтогаз" пойдет в европейские суды ради ареста активов "Газпрома" в Европе

НАК "Нафтогаз Украины" планирует обратиться с исками в европейские суды, чтобы арестовать активы российской компании "Газпром", поскольку та не выполняет решение Стокгольмского арбитража.

Об этом в интервью агентству Reuters в Брюсселе заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, пишет DW.

"Нам понятно, что они этого не сделают (не выполнят решения арбитража. - ред.), поэтому мы начнем арестовывать газ и другие активы "Газпрома" в Европе, не в Украине. Мы пойдем в суды в Европе", - отметил Витренко.

Он добавил, что "Нафтогаз" не будет пытаться завладеть российским газом, который транспортируется по украинской газотранспортной системой (ГТС) европейским клиентам "Газпрома".

"Мы не хотим создавать никакой политической неоднозначности здесь, в ЕС, что Украина не является надежным транзитным государством", - подчеркнул Витренко.

Также он предположил, что "Газпром" может полностью прекратить транзит газа через Украину в 2020 году, перенаправив его по новым газопроводам. По мнению Витренко, "Путин хочет наказать Украину", а потому может прибегнуть к такому шагу.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Позже стало известно, что "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Также стало известно, что Министерство юстиции Украины разработало план, с помощью которого планирует взыскать с российского Газпрома 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

В конце марта зампред правления Газпрома Александр Медведев заявил, что "Газпром" и "Нафтогаз Украины" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

В Нафтогазе заявили, что "Газпром" продолжает отказываться от выполнения окончательных и обязывающих решения арбитров в двух коммерческих спорах с "Нафтогазом" и предложил внести изменения в контракты или разорвать их - и таким образом отменить решение трибунала.

Подробнее о сути и результатах спора между компаниями читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом