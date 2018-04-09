"Нафтогаз" пойдет в европейские суды ради ареста активов "Газпрома" в Европе

НАК "Нафтогаз Украины" планирует обратиться с исками в европейские суды, чтобы арестовать активы российской компании "Газпром", поскольку та не выполняет решение Стокгольмского арбитража.

Об этом в интервью агентству Reuters в Брюсселе заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, пишет DW.

"Нам понятно, что они этого не сделают (не выполнят решения арбитража. - ред.), поэтому мы начнем арестовывать газ и другие активы "Газпрома" в Европе, не в Украине. Мы пойдем в суды в Европе", - отметил Витренко.

Он добавил, что "Нафтогаз" не будет пытаться завладеть российским газом, который транспортируется по украинской газотранспортной системой (ГТС) европейским клиентам "Газпрома".

"Мы не хотим создавать никакой политической неоднозначности здесь, в ЕС, что Украина не является надежным транзитным государством", - подчеркнул Витренко.

Также он предположил, что "Газпром" может полностью прекратить транзит газа через Украину в 2020 году, перенаправив его по новым газопроводам. По мнению Витренко, "Путин хочет наказать Украину", а потому может прибегнуть к такому шагу.