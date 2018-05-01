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Крымскотатарский бизнесмен Велиляев находится в Лефортово – журналист

Вторник, 1 мая 2018, 09:48
Ресуль Велиляев

Задержанный 26 апреля в аннексированном Крыму крымскотатарский бизнесмен Ресуль Велиляев находится в московской тюрьме Лефортово.

Об этом сообщила в Facebook журналистка Лилия Буджурова.

По ее информации, суд определил для Велиляева меру пресечения – 2 месяца ареста.

Он обвиняется по статье 238 ч.2 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Часть 2 статьи предусматривает преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет; преступления, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до шести лет.

Буджурова сообщила, что Велиляева обвиняют за якобы найденные в принадлежащем ему магазине просроченные продукты.

"И такого рода злодеяния, которых (если они, действительно, имели место?) в каждом супермаркете и каждом полуподвальном гастрономе хоть пруд пруди, в компетенции только московского суда!", - возмутилась она.

Как отметила Буджурова, Велиляев является владельцем, но не директором магазина, и экспертиза продуктов еще не проводилась.

"Ресуль Велиляев известен на полуострове, как солидный бизнесмен и меценат, построивший, среди прочих добрых дел, для Белогорска одну из самых красивейших на полуострове Соборную мечеть. Как основатель Фонда Бекира-Чобан-заде, который поддерживает исследования в исторической, литературной и языковедческой областях. Да, и еще: в политику он никогда не лез – ни до, ни после", - написала журналистка.

Как сообщалось, утром 26 апреля ФСБ проводила обыски у крымских татар в Белогорске.

27 апреля глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что двух задержанных крымских татар Ресуля Велиляева и Али Бариева после обысков вывезли из оккупированного Россией полуострова.

Украинская правда

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Темы: крымские татарыКрымРосcия
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