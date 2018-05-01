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Напавшим на нардепа Найема объявлено о подозрении

Вторник, 1 мая 2018, 16:01
Напавшим на нардепа Найема объявлено о подозрении

Злоумышленникам, причастным к хулиганским действиям и нанесению телесных повреждений народному депутату Мустафе-Маси Найему, объявлено о подозрении. 

Об этом 1 мая сообщили в прокуратуре Киева.

"Трое участников конфликта, причастных к нападению на депутата и его избиению, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Это мужчины 1999 и 1996 г.р., двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - гражданинин Украины", - сообщили в прокуратуре.

Задержанным объявлено о подозрении по ч.2 ст.296 УК - "хулиганство, совершенное группой лиц", решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Заочно объявлено о подозрении еще одному мужчине, который непосредственно нанес депутату удар в лицо, причинив последнему телесные повреждения средней степени тяжести.

Его действия квалифицированы по ч.2 ст. 296 и ч.1 ст.122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение). Принимаются меры для установления его местонахождения и объявления в розыск.

Автомобиль "Мерседес Геленваген", на котором двигались злоумышленники, изъят и помещен на штрафплощадку.

Напомним, 30 апреля нардеп Мустафа Найем попал в больницу после конфликта и драки на дороге. У него диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга. Сам Найем инцидент со своей политической деятельностью не связывает.

По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 296 УК "Хулиганство", которая предусматривает наказание в размере до 4 лет лишения свободы, задержаны трое подозреваемых в нападении на депутата. Мужчину, который ударил нардепа, разыскивают.

Позже стало известно, что полиция начала уголовное производство по ч.1 ст.122 "Умышленное телесное повреждение средней тяжести", предусматривающей наказание исправительными работами на срок до 2 лет или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок до 3 лет.

Украинская правда

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Темы: Найемпрокуратура
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