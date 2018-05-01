Напавшим на нардепа Найема объявлено о подозрении

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Вторник, 1 мая 2018, 16:01

Злоумышленникам, причастным к хулиганским действиям и нанесению телесных повреждений народному депутату Мустафе-Маси Найему, объявлено о подозрении. 

Об этом 1 мая сообщили в прокуратуре Киева.

"Трое участников конфликта, причастных к нападению на депутата и его избиению, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Это мужчины 1999 и 1996 г.р., двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - гражданин Украины", - сообщили в прокуратуре.

Задержанным объявлено о подозрении по ч.2 ст.296 УК - "хулиганство, совершенное группой лиц", решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Заочно объявлено о подозрении еще одному мужчине, который непосредственно нанес депутату удар в лицо, причинив последнему телесные повреждения средней степени тяжести.

Его действия квалифицированы по ч.2 ст. 296 и ч.1 ст.122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение). Принимаются меры для установления его местонахождения и объявления в розыск.

Автомобиль "Мерседес Геленваген", на котором двигались злоумышленники, изъят и помещен на штрафплощадку.

Украинская правда
Темы: Найем прокуратура
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