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Порошенко предлагают еще одну кандидатуру в Верховный суд

Четверг, 10 мая 2018, 12:30

Высший совет правосудия внес представление президенту Петру Порошенко о назначении Виктории Мацедонской судьей Кассационного административного суда Верховного суда.

Соответствующее решение совет принял на заседании в четверг.

"Высший совет правосудия принял внести представление президенту о назначении Мацедонской Виктории Эдуардовны на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда", - сказал председатель совета Игорь Бенедисюк.

Стаж ее работы на должности судьи более 10 лет.

В 2004 году Мацедонская была назначена судьей Киево-Святошинского райсуда Киевской области.

С 2010 года работала судьей Киевского апелляционного административного суда.

В 2016 году она подала соответствующее заявление о квалификационном оценивании для допуска на конкурс в состав Верховного суда.

15 декабря 2017 новый Верховный Суд начал работу.

27 февраля ВСП уволил Аллу Леско из своего состава и из состава своей Первой дисциплинарной палаты.

Украинская правда
Темы: судВерховный суд
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