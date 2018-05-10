Порошенко предлагают еще одну кандидатуру в Верховный суд

2109 просмотров
Четверг, 10 мая 2018, 12:30

Высший совет правосудия внес представление президенту Петру Порошенко о назначении Виктории Мацедонской судьей Кассационного административного суда Верховного суда.

Соответствующее решение совет принял на заседании в четверг.

"Высший совет правосудия принял внести представление президенту о назначении Мацедонской Виктории Эдуардовны на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда", - сказал председатель совета Игорь Бенедисюк.

Стаж ее работы на должности судьи более 10 лет.

В 2004 году Мацедонская была назначена судьей Киево-Святошинского райсуда Киевской области.

С 2010 года работала судьей Киевского апелляционного административного суда.

В 2016 году она подала соответствующее заявление о квалификационном оценивании для допуска на конкурс в состав Верховного суда.

15 декабря 2017 новый Верховный Суд начал работу.

27 февраля ВСП уволил Аллу Леско из своего состава и из состава своей Первой дисциплинарной палаты.

Украинская правда
Темы: суд Верховный суд
powered by lun.ua
По теме
Верховный суд поставил точку в вопросе, чей Гостиный двор 8 мая 2018, 19:14
ГПУ направила в суд дело против экс-министра Ставицкого 8 мая 2018, 16:47
В Баку отпустили подозреваемого в избиении Найема 8 мая 2018, 15:19
Все новости
Главные новости
Правительство утвердило список госпредприятий для продажи
У Украины появился рекламный бренд
В Севастополе задержали братьев осужденного в России крымчанина
Массовое отравление в Черкассах: состояние 11 детей значительно улучшилось
Все новости
исследование

Смерть близкого человека увеличивает риск тяжелых болезней и смерти

Опыт

Как жители xрущевки на Дарнице зарабатывают на сортировке мусора