В СБУ говорят, что наказали за взятки, наркотики и оружие 21 служащего

21 работника Службы безопасности Украины привлекли к ответственности за совершение различного рода преступлений за 2015-2018 годы – от получения или предложения взятки до разглашения гостайны и создания террористической группы.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Украинской правды".

Отмечается, что среди осужденных есть даже подполковники и полковники.

"Судебными органами вынесено 21 приговор в отношении 1 заместителя начальника управления, 1 заместителя начальника отдела, 1 следователя, 1 консультанта-эксперта, 5 оперуполномоченных, 11 специалистов и 1 инженера", - говорится в ответе на запрос.

В частности, заместителя начальника управления (полковника) приговорили к 5 годам заключения с лишением воинского звания "полковник" по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки), ч.2 ст. 330 (передача или собирание сведений, составляющих конфиденциальную информацию, являющуюся собственностью государства) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК.

Заместителю начальника отдела (полковник юстиции) назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц без конфискации имущества по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы) и ч. 3 ст. 408 (дезертирство) УК.

Старшего следователя по ОВД (полковника юстиции) приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией всего личного имущества, а также лишением воинского звания "полковник юстиции" по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК.

Консультанту-эксперту присудили 3 года 2 месяца лишения свободы с испытанием – испытательным сроком продолжительностью 3 года по ст. 163 (нарушение тайны переписки), ст. 358 (подделка документов), 362 (похищение, присвоение, вымогательство компьютерной информации или завладение ею путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) и 366 (служебный подлог) УК.

Старшего оперуполномоченного в ОВД (майора) оштрафовали на 20,4 тысячи гривен с лишением права занимать должности, которые предусматривают осуществление функций представительства власти сроком на 3 года по ч.2 ст. 163 (нарушение тайны переписки) и ч. 1 ст. 368 (получение взятки) УК. Согласно ст.75 УК указанное лицо освобождено от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 года.

Старшего оперуполномоченного в ОВД (майора) оштрафовали на 20,4 тысячи гривен с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в государственных органах и органах самоуправления сроком на 1 год по ч. 1 ст. 368 (получение взятки) УК.

Старшего оперуполномоченного (капитана) оштрафовали на 25,5 тысячи гривен с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в государственных органах и органах самоуправления сроком на 3 года по ч.1 ст. 368 (получение взятки) УК.

Старшему оперуполномоченному (старшему лейтенанту) назначено наказание в виде служебного ограничения для военнослужащих сроком на 1 год с помесячным вычетом в доход государства 15% из суммы его денежного обеспечения по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК.

Оперуполномоченного (майора) оштрафовали на 25,5 тысячи гривен по ч.2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК.

Главному специалисту (подполковнику) назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан с освобождением его от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 1 год по ч.2. ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки), ч.2 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) УК.

Специалиста (подполковника) оштрафовали на 25,5 тысячи гривен с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года по ч.2 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) УК.

Главного специалиста (майора) оштрафовали на 11,9 тысячи гривен по ч. 3 ст. 407 (самовольное покидание воинской части или места службы) УК.

Главного специалиста (капитана) приговорили к 3 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК.

Главного специалиста (майора) обязали возместить в пользу СБУ материальный ущерб в размере 114,7 тысячи гривен по ч. 3 ст. 407 (самовольное покидание воинской части или места службы) УК.

Специалиста 1 категории (майора) приговорили к 2 годам тюрьмы по ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны), ч. 1 ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) УК. На основании ст. 75 УК освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Специалиста 1 категории (майора) приговорили к 5 годам тюрьмы по ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК. На основании ст. 75 УК освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Специалиста (капитана) приговорили к 5 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) УК. На основании ст. 75 УК освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Специалиста СБУ приговорили к 3 годам 6 месяцам заключения по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК. На основании ст. 2 Закона Украины "Об амнистии в 2016 году" освобождены от отбывания наказания.

Специалиста (прапорщика) приговорили к 5 годам лишения свободы по ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотиков) УК. На основании ст. 75 УК освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Специалиста (лейтенанта) приговорили к 5 годам лишения свободы по ч. 3 ст. 411 (умышленное уничтожение или повреждение военного имущества) УК. На основании ст. 75, 76 УК освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Инженера 1 категории приговорили к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать в правоохранительных органах должности, связанные с доступом к информации с ограниченным доступом сроком на 3 года по ч. 1 ст. 330 (передача или собирание сведений, составляющих конфиденциальную информацию, являющуюся собственностью государства) УК. На основании ст. 75 УК освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Отмечается, что в целом с июня 2015 по апрель 2018 года по материалам УСБ СБУ зарегистрировано 89 уголовных производств в отношении сотрудников СБУ.

Кроме вынесенного 21 приговора, в суд передано еще 26 дел.

"А именно: по статье 111 (государственная измена) УК Украины – 2, ст. 189 (вымогательство) – 2, ст. 190 (мошенничество) – 2, ст. 258-3 (создание террористической группы) – 1, ст. 305 (контрабанда наркотиков) – 1, ст. 364 (злоупотребление властью) – 3, ст. 368 (получение взятки) – 13 и ст. 369 (дача взятки) – 2.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что 24 апреля сотрудники бюро задержали работника СБУ на взятке в 47,5 тысячи долларов.

Он также добавил, что это дело является продолжением "операции, которая была сорвана сотрудниками СБУ в декабре 2017 года".

Позже сотруднику СБУ и посреднику сообщили о подозрениях.

27 апреля НАБУ опубликовало фрагменты следственных действий по разоблачению получения взятки сотрудником Службы безопасности, который был задержан 24 апреля.

Задержанного СБУшника арестовали с правом залога в 1,2 миллиона.